Algunos consejos para evitar las estafas en MercadoLibre

Fotos Cómo evitar las estafas en MercadoLibre

Hoy 19:06 -

Completa tu cuenta con datos reales

Tal como recomienda MercadoLibre, los datos de tu cuenta deben ser verídicos. Tal vez pienses que esconder tu nombre real te protege de posibles amenazas, pero la verdad es que como comprador eres más vulnerable si no puedes confirmar tu identidad.

De acuerdo con las políticas de privacidad, tu información personal no será compartida con el resto de los usuarios, lo que la comunidad podrá ver será tu “Apodo” (o nombre de usuario) y las calificaciones que has recibido en tus operaciones de compra-venta.

Utiliza tu propio nombre de pila y apellido, no mezcles con nombres de otros integrantes de tu familia para una cuenta compartida y utiliza un correo electrónico que revises regularmente.

Reputación y comentarios sobre el vendedor

Aunque consuma un tiempo extra, antes de comprar a un vendedor que no conoces es recomendable que leas con atención las calificaciones que ha recibido de otros miembros de la comunidad.

En la página del producto que estás observando, verás los recuadros Reputación y Calificaciones. En esa misma sección encontrarás el link “Ver más datos de este vendedor”, donde podrás consultar con mayor detalle la información del usuario.

La reputación habla del desempeño del usuario con otros miembros de la comunidad. Como regla general, intenta relacionarte con vendedores que tengan color verde en su barra de reputación, y evita aquellos que se acerquen más al color rojo, para alejarte de compras riesgosas.

Si bien este ranking es un buen “pantallazo” para conocer al vendedor, para tener datos más específicos lo mejor es leer las Calificaciones positivas, neutrales y especialmente las negativas.

Pregunta primero, compra después

¿El precio es por el producto de la primera foto, o por cualquiera de ellos? ¿Podrán armar el mueble en otro color? ¿Qué pasa si no me queda bien la prenda? Cuando vamos a una tienda a comprar, la mayoría de estas preguntas no nos surgen, pero es importante tenerlas en cuenta al momento de comprar en internet.

Si tienes dudas sobre la oferta o te gustaría solicitar un detalle extra, realiza una pregunta para que el vendedor pueda despejar tus interrogantes.

Hay tiendas que venden en MercadoLibre que ofrecen terminaciones, medidas o añadidos especiales para muebles o decoraciones. Consulta antes de comprar si deseas que el producto las incluya.

Ten cuidado con las ofertas que son para productos de diferentes dimensiones. A menudo los vendedores crean una sola oferta para mostrar productos de diferentes tamaños (que tienen diferentes precios), pero listan con el precio del producto más barato. Revisa la publicación para confirmar el precio o hazle una pregunta al vendedor antes de comprar.

Observa la frecuencia con que el vendedor responde las preguntas, en general es una bandera roja que el usuario tenga muchos mensajes de compradores sin responder.

Cuidado con los envíos

Si no vives en las capitales, donde se concentran la mayoría de los vendedores, consulta con el vendedor el costo del envío, la empresa encargada y el tiempo aproximado antes de comprar.

Ten en cuenta que los muebles tienen costos de envíos muy altos, aproximándose el total al precio en una mueblería local, y que los envíos de electrónica deberían ser realizados por empresas que acostumbren a tratar con esta clase de artefactos.

Recomendamos utilizar mercadoenvios que es 100% seguro

Siempre elige un método de pago con comprobante

Antes de presionar el botón “Comprar” lee con mucha atención los métodos de pago, y realiza una pregunta si hay un método que te gustaría usar pero no está incluido en la publicación.

Lo ideal es que el método que elijas para pagar por el producto, ofrezca comprobante que incluya datos de fecha, hora y en lo posible identidad del vendedor.

¿Ya pagaste? Entonces, NO tires el recibo bajo ningún concepto: te permitirá reclamar si es necesario y será más rápido comprobar que sí realizaste el pago.

Si levantas desde el local, o te entrega la misma empresa el producto, pide al vendedor que te entregue una factura y una copia escrita de la garantía. Es más sencillo chequear en el momento la calidad y ver si está en conformidad con lo ofertado, pero de todas maneras tener por escrito una validación del pago puede resultar muy útil.

Reclamar a Mercado Libre una transacción fraudulenta

El Programa de Protección al Comprador es una herramienta que ayuda a los compradores a protegerse de transacciones fraudulentas, o que simplemente salieron mal. Por ejemplo, si pagaste y el vendedor no te envió el producto o no pudiste contactarlo más.

¿Cuáles son los requisitos para el reembolso de seguridad de MercadoLibre? Calificaste la operación en los primeros 21 días, todos los datos de tu cuenta son verdaderos, tu reputación es neutral o positiva (cero o más), no debes ninguna factura a ML y realizaste el reclamo dentro de los 90 días de la compra.

Fuente: sitiosargentina.com.ar