Fotos FELICIDAD. Nicolás Roger recibió su premio de manos del ministro Atilio Chara.

Hoy 06:34 -

Nicolás Roger cerró el año con un logro personal en un deporte de conjunto, pero avisó que su mira está puesta en el Mundial Juvenil, al que definió como el “gran objetivo”.

Tras ganar la Copa Canal 7, el rugbier santiagueño habló con EL LIBERAL. “La verdad que este año fue una locura. Muchas cosas que me pasaron no las esperaba como ser campeón olímpico, que es algo único. Ya han pasado dos meses y todavía no caigo de lo que hemos logrado. Ha sido un año completísimo, pero hay muchísimas cosas para mejorar, para que el 2019 sea mejor”, comentó reconfortado.

Nicolás también habló de su tío, “Pancu” Roger, que falleció recientemente y dejó un vacío en el Santiago Lawn Tennis Club. “Era una gran persona. Siempre ha sido un consejero para mí. Siempre me ha aconsejado para que todos los días sea una mejor persona y también un mejor jugador. Desde chico ha estado en el club de sus amores, que es el Lawn Tennis y ha trabajado mucho para ver crecer el club. Ha sido dirigente y ha cumplido un montón de labores para mejorar el club. Y creo que lo recordamos con esa alegría y esa gracia que tenía él todos los días. Quiero mandarle un abrazo muy grande al cielo y seguramente está aquí con nosotros y está muy feliz”, comentó emocionado.

Luego, extendió su dedicatoria al resto de la familia. “Esto es también para mi familia, mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hermana y mi abuela, que están permanentemente preocupados en mi alimentación. El trabajo invisible lo hacen ellos. La verdad que sin ellos no sería lo que soy ahora. Estoy eternamente agradecido y esto también va dedicado para mi familia”, indicó.

De cara al 2019, Nicolás se mostró entusiasmado. “Me han convocado para Los Pumas Seven, creo que es un objetivo cumplido. Hay muchos objetivos que querría cumplir. El Mundial Juvenil es un gran objetivo en mi cabeza y voy a trabajar muy duro para obtenerlo. Y después obtener algo con el club, poder salir campeones o tener un gran año con el club”, opinó.

Por último, se refirió a lo que fue la Fiesta del Deporte organizada por Opinión Deportiva, programa producido por “Cacho” Lezana. “Me he sentido muy cómodo. Es un ambiente muy lindo por suerte. Es un honor compartir con estos grandes deportistas. Escuchaba los curriculums y la verdad que es algo increíble lo que hacen y lo que logran. Estoy muy agradecido de estar aquí y poder llevarme el premio”, concluyó.

Martín Ávila

Martín Ávila, presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, se mostró feliz por la elección del deportista del año.

“La verdad que es un orgullo tener al deportista del año, porque uno viene a estos eventos y descubre la cantidad de muy buenos deportistas que hay en la provincia y no tengo ninguna duda de que van a seguir surgiendo”, comentó el dirigente.

“Nosotros apoyamos a todos los chicos, independientemente de cuál sea su nivel de proyección. Apostamos en él, lo vamos a acompañar y ojalá que pueda lograr todos los objetivos”, expresó en referencia a la carrera deportiva de Roger.

“El año que viene va a apostar al campeonato mundial, que sería un placer verlo. Hay posibilidades de que Bautista (Pedemonte) esté. Sería para todo el rugby de Santiago un gran orgullo”, indicó.