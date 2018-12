“Este año pude dar un salto importante”

Hoy 06:40 -

Sergio Corbalán llegó de Atamisqui y se está ganando de a poco su lugar en la Liga Argentina de Básquet con Independiente BBC. Ayer, se llevó el premio al mejor en básquet y tras el reconocimiento, dialogó con EL LIBERAL.

“Este año tuve altas y bajas, pero pude dar un salto importante para estar hoy en el plantel de Liga Argentina. Fue algo sorprendente, porque venía jugando en la local y se me dio todo muy rápido. Desde que pude subir, que estoy en proceso de adaptación. El entrenador me está dando mucha confianza. A través de los entrenamientos y del sacrificio, me pude ganar esa confianza”, puntualizó el escolta.