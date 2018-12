El futuro de Juan Fernando Quintero estaría en China

Hoy 10:37 -

Juan Fernando tuvo un año fantástico. Y mientras se prepara para el partido de mañana ante Al Ain FC, hay una pregunta que se empiezan a hacer en River. Todo indica que seguirá su carrera en China.

Enzo Francescoli le confirmó al diario Clarín que River hizo uso de la opción por el pase del futbolista, valuado en 3.250.000 euros. El club ya le había anticipado 500 mil euros al Porto en concepto de préstamo, una cifra que luego tendría impacto en la compra definitiva de la ficha. Juanfer, ahora, es ciento por ciento millonario. Hace dos meses que el representante del jugador nacido en Medellín está negociando con el fútbol chino. Y el Chongqing Lifan Football Club de la Superliga del país asiático está dispuesto a desembolsar 17 millones de euros por el volante.

En julio, después de su destacada participación en el Mundial de Rusia, River acordó la extensión de su contrato hasta 2022 y subió la cláusula de rescisión de 20 a 25 millones de euros. ¿Cuánto influirá la salida de Pity Martínez, quien ya anunció que no continuará en Udaondo y Figueroa Alcorta y se irá con su magia al Atlanta United de la MLS?

“Hasta que no termine el Mundial de Clubes, yo no voy a recibir a nadie”, dijo Francescoli. Y Quintero se pronunció en la misma línea. “No quiero hablar de ese tema; estoy concentrado en este torneo”, suele decir el antioqueño. Así y todo, su representante, Rodrigo Riep, deslizó: “Es muy difícil decirle no a un club que paga tres o cuatro veces más que en la Argentina. Después del Mundial de Clubes, nos sentaremos a conversar”.