FÚNEBRES | 18 de diciembre de 2018

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ, ROSA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 13 "Prof. Julio Olivera" de Estación Simbolar, participa con profundo dolor el fallecimiento de la apreciada exdocente de la escuela, acompañando a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ, ROSA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". Compañeros de la Escuela Normal Manuel Belgrano (nivel superior) participan con gran tristeza el fallecimiento y acompaña a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. El presidente interventor del IOSEP: C.P.N. Raul O. Ayuch, Gerente General C.P:N Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Area, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, personal administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan del fallecimiento de la madre de nuestros compañeros de trabajo Miriam y Omar Bonahora.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Domingo Cuba, Laura Saad e hijos: Domingo Gabriel y Maria Laura participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Comisión directiva y asociados de la Mutual Caja Popular del personal Caja Social participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del asociado CPN Héctor Fabián Bonahora. Se ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Nelson Argañaraz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Analia Tamborinio de Cragnolino participa con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra Rosa y eleva oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Mamila querida, toda la vida no alcanzará para agradecerte por tanto amor. Que descanses en paz. Toti, Mariana, Renzo y Gio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Benjamín Adolfo Arce, su esposa María Eugenia Zaín Boix y sus hijas Sofía y Elena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tita Lazo de Coronel y sus hijos Walter y María, Lina y Eduardo, Nancy, Milagros y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. La comisión directiva, socios y personal de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su hija Myriam, su esposo Luis Pérez y demás familiares. Elevan oraciones por el eterno descanso.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Ida Scillia Herminia Correa, Adela de Alustiza, Berta Ardilez participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos en estas horas de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Las personas que amamos y nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, la sentimos sonreír, algunas personas jamás nos dejan, son eternas en nuestros corazones. Sus hermanos Miguel y Juan Carlos Atía, sobrinas Candy y Silvana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su tía Rosita de Llavar, su prima Silvia Llavar y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su primo Negro Llavar, Vilma Juárez y Agostina Llavar participan su fallecimiento.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sus primos Raúl Atía y Sra., sus sobrinos Rauli, Yessi, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su primo Carlos Atía participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Leisa, Nancy Silva Neder con sus respectivas familias despiden a Negrita con mucho amor.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Adela Carpintero de Atía, sus hijas Karina L. Atía, María Cecilia Atía, María Fernanda Atía y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Julio Walter Neder y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su amiga - hermana Maria Cristina Abdala, sus hijos: Ignacio Marinucci y Anita Castiglione, Paula Marinucci y Nicolas Paz Trotta, sus nietos Josefina, Rosario y Ernestina te despiden con profundo dolor.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sus amigos Ruben Romano, Elina Abdala , sus hijos y nietos acompañan a su familia.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Querida Negrita, Dios te reciba en sus brazos. Tus amigas que siempre te recordaran. Tuti, Martha y Tere Prieto y flias.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Víctor Mario Heredia, sus hijos Víctor Martín, Ramiro Alejandro y Maria Soledad Heredia acompañan a Miguel y Juan Carlos en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Querida Negrita, vivirás siempre en nuestros corazones. Familiares Canllo Miguel, su esposa María Inés Fiad, sus hijos Sebastián y Jimena, Valentina y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. El Señor la reciba en su Reino y brille para ella la luz que no tiene fin. Anita, Fernando, Gabi y Tere Morellini participan y acompañan con profundo dolor a sus amigos Miguel y Silvana ante la pérdida de su hermana Negrita y ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "Bienaventurados los de corazon puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Willy y Mónica Fiad participan el fallecimiento de Negrita, que descanse en paz.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Señor, abre las puertas del cielo y junto a tus ángeles hazla descansar. Participan con dolor y acompañan a Miguelo, Silvan y Cande; sus amigos Orlando Areal y Claudia Carrizo. Ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Pablo Emilio Atia y Sra., Maria Cristina Atia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Tu amiga Chany Gonzales y Rolo Gonzales participan su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORTEZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|.La Comunidad educativa de la esc. Nº 28 Domingo F. Sarmiento participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente Teo Cortes y acompañan a la flia en el difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAZZIO, JACQUELINE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. ''Vivirás en nuestros corazones, te queremos''. Su hija Avril Gorosito Fazzio y Ezequiel Gorosito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rezan por su descanso eterno.

FAZZIO, JACQUELINE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Sus amigos Carlin Rodolfi, Anita Santillán, Hugo Díaz y Alberto Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Sub Jefa del CAD Gaby Fazzio y rogamos una oración en su memoria.

FAZZIO, JACQUELINE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos de la Escuela Técnica Nº 2 "Ingeniero Santiago Barabino de la ciudad de La Banda participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Sub Jefa del CAD Gaby Fazzio y rogamos una oración en su memoria.

FAZZIO, JACQUELINE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. ''Señor recíbela en tu Reino a tu sierva y que brille la luz que no tiene fin''. Livia y Fredy Gorosito y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. "Dichosos los que sufren porque de ellos es el Reino de los Cielos". Tita Lazo de Coronel y flia. participan y acompañan en este momento doloroso a su vecino y amigo Abel y sus hijos Abelito y Leandro. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, OCTAVIO FLORENTINO (Koki) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Álvaro y Roxana y familias y el conjunto Folclórico Los Nativos participan el fallecimiento del querido Koki Gerez y acompañan a su madre, hermanos y al querido amigo Rodo Gerez en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su prima Teresa del Carmen Gerez participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su prima Lic. Ana María Gerez de Antognoli y sus hijas Ana Gabriela, María Carolina y Marcela Alejandra participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Dra. Marcela Alejandra Antognoli de Tamer y sus flia. participa con dolor el fallecimiento de su madrina. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin".

LEDESMA, ORFELIA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 17/12/18|. Sus hijos Carlos y Fabiola. Noelia, Camila y Gabriela. Su nieta Luordes. Y demás familiares. Cob. Norcen SRL. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, ORFELIA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 17/12/18|. Cecilia Ábalos e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la pronta resignación de sus familiares.

LUNA, ANÍBAL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su vecina y ex maestra de 1º grado de la Esc. Belgrano Chicha Bruchman de Maldonado y flia.participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con oraciones. "Que tu alma descanse en paz querido Cachito".

LUNA, ANÍBAL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su amigo Mario Roberto Bejarano participa con dolor su fallecimiento y ruega pronta resignación para su flia. ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

TOLEDO DE SILY, MERCEDES CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sus hijos: Luis y Lelis Sily, sus hijos Pol. Norma y Miguel y nietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZELARAYÁN DE ZABURGO, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su esposo Hector Zaburgo sus hijos Nelson, Nicolas, Milton, Celena, Candela, Jorge, Pia h.politicos sus padres hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

ZELARAYÁN DE ZABURGO, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Los vecinos del Bº Privado El Bosque, acompañan a su hermano Roque en tan irreparable pérdida. Rogando al Señor una pronta resignación para su familia y el descanso eterno de su alma.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Sus hijos Álvaro, Augusto y María. "Señor tu hija ya está ante ti. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Te vamos a extrañar mamita. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su hermano Antonio Edmundo Goitía, su esposa Marta Galizzi y su hijo Gonzalo Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su recuerdo.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Fernando Ángel Galizzi, su esposa Viviana Yanucci, sus hijos Franco, Sara y José; Luis Eduardo Galizzi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Dr. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud y María de los Ángeles Ribas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño. Que Dios y nuestra madre aria reciban a Moña en su Reino.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Ing. Luis Lindow y Sra. participan el fallecimiento de la hermana del estimado amigo Toño Goitia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL LIZARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. ''El Centro Cultural de Jubilados y Adultos Mayores ''Vivir'', participa con profundo dolor su fallecimiento. Piden resignación para su familia y oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio San Ramón.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin''. Tu partida nos deja una profunda tristeza y dolor, fuiste una gran cuñada que nunca te olvidaré. Su hermana política Nilda Salvatierra, sus hijos Choli, Bibi y Raúl, sus hijos políticos Ramón Alvarez y Silvia Gonzales, nietos y bisnietos. Ruegan una oración a su memoria.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Beba Milovich de Machado, hijos y nietos hacen llegar a sus sobrinos Nena y Pocholo e hijas y flia. sus más sentido pésame por fallecimiento de su Sra. madre y acompaña en el dolor con oraciones por su descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Amén.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Que el Señor la reciba en su Reino, le muestro su rostro y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Daniel, Fernanda, Agostina y Valentina Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento ya acompañan a sus amigos Irene, Pedro y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Mirta fuiste una persona muy especial, para nuestra familia. Te recordaremos siempre con mucho cariño. Tu prima Nilia, tus sobrinos Silvia y Alfredo Chazarreta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Martín Suárez y flia, y Roberto Ríos y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Susi, Pocholo y Pelu y a sus hermanos Rubén, René, Pierino, Gloria, Norma y Graciela en tan doloroso momento. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz y cristiana resignación para toda su familia.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. El Club de Leones La Banda Dr. Jorge W. Abalos, participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra socia León Gladis Salvatierra y ruegan oraciones por su eteno descanso.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. ''Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin''. José M. Sambataro y flia, participan del fallecimiento de la madre de sus amigos Susy y Pelu y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Sus amigos Moñi, Nena, María, Omar, Tomasito, Salvi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

DEL CASTILLO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Sus hijos Ines, Dora, Esther, Elba, Bernardo, Héctor y Daniel e hijos políticos participan con profundo dolor de su fallecimiento.

PETRICH, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. "Señor envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para su familia". La firma Simón Hnos. S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PETRICH, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. "¡¡Siempre estarás en nuestros corazones Nico !!". Viviana, Sergio, Teti y Tin, acompañan a Marta, Agustín y a toda la flia en este triste momento. Elevamos oraciones a Dios en su querida memoria. Frías.

PETRICH, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. "¡Que privilegiados somos por haber compartido tu amistad, "Chueco"! Estarás en cada reunión, en cada asado, en cada ocurrencia, en todas las carreras. Tus amigos,los changos del Taller Martínez, te despedidos con dolor y acompañamos a Marta, Agustín y flias en este duro momento. Rogamos a Dios por tu descanso en paz. Frías.

SOSA, GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su esposa Blanca Carabajal sus hijos Emilio, Silvia, Dora Sosa, su hija política Luisina y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Moye Loma. Dpto. Sarmiento. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

TOLEDO, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Señor recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Domingo y Bety Correa, su primo pol. Alberto Gómez, sus sobrinos Mónica, Verónica, Adriana y Eduardo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLEDO, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Te fuiste, pero siempre estarás en el recuerdo de nosotros. Sus primos Clara y Raúl, tu sobrina Negri participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. "Querido papá al cumplirse un mes de tu partida a los brazos de Dios, rogamos por tu descanso y paz eterna. Desde el cielo guíanos, protégenos y no nos sueltes tu mano, porque necesitamos sentir tu presencia en el camino de nuestras vidas". Sus hijos Fernando, Javier y Carolina, sus hijos políticos Soledad y Alejandro, sus amados nietos Zamira, Kamil y Lautaro; Ana María Elías invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE CONCHA, MARÍA ELBA (Maru) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/16|. "Es dificil aceptar no volver a verte ni disfrutar de tu constante alegria y ganas de salir adelante. Ahora eres un recuerdo muy grato para todos, tendremos siempre tus frases de aliento en la memoria y estamos seguros que nunca morirás, mientras mantengamos el amor que nos unió". Su esposo Alberto, sus hijos Carlos, Fredy, Ale, sus hijas politicas Maria, Nena, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Señor.

GÓMEZ, MIRIAN RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Hermana, como cuesta ver que pasa el tiempo y la cruda realidad nos golpea constantemente con tu ausencia. Nos falta tu risa, tus rabietas, tu amor y ayuda desinteresada. Le damos gracias a Dios por habernos permitido tenerte entre nosotros, ser parte de nuestras vidas. Tu huella ha quedado grabada a fuego en nuestros corazones y el de todos los que tuvimos la dicha de conocerte. Hoy al cumplirse un año de tu partida al encuentro del Cristo nuestro Señor, nos reuniremos en la parroquia San José, Bº Belgrano, a las 20.30, para que a pesar del dolor y de extrañarte tanto, celebremos en la Santa Misa tu vida y tu paso inolvidable entre nosotros. Te amaremos por siempre: Tu mama María Luisa, tus hermanos Marina y Gustavo Rojo, Carlos y Graciela Rojas, tus amados sobrinos: Igna, Juan y Santi Rojo; Eze y Anto, Gaby y Rami, Yani y Tomi Gómez, tus sobrinas nietas Luna y Cande.

LEDESMA, MIGUEL ÁNGEL (CHOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Hoy se cumple seis meses de tu partida al Reino de Dios. Siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Mercedes Salto, sus hijos Kike, Mario y Claudio, hijas políticas y sus nietos Santi, Bruno, Benja y Guilli invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

Recordatorios

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Hija amada hoy tu partida nos deja un gran vacío y muchas preguntas sin responder, pero en Dios tratamos de entender que el camino de una fe sólida nos acerca a El y que a su lado no habra dolor del cual no podemos ser librados. No es facil mi amor pero decidimos intentarlo. Hoy no entendemos todo, pero si confiamos en el en todo, hoy decidimos enterrar muchas cosas, pero jamas sera el amor para ti hija querida. Los momentos vividos a tu lado, los recuerdos que te mantienen aquí, las risas y muchas otras cosas mas hoy tu nombre renueva mas que nunca en nuestro hogar, nuestra mesa, en nuestra familia en todo momento y lugar mi amor. Te amamos nuestra amada JIme. Descansa en paz. Nuestra Princesa hasta que nos volvamos reencontrar de una vez y para siempre por la eternidad. Tus padres Omar y Silvia, tus hermanas Valeria y Romina, tus cuñados y sobrinos.