La hija del diputado Filmus también fue víctima de un abuso cuando era menor

18/12/2018 -

Tres ex alumnos de la escuela ORT, entre ellos una hija del diputado kirchnerista Daniel Filmus, presentaron una denuncia contra un ex médico del colegio por haberlos sometido a abusos cuando cursaban el primer año de la secundaria.

La denuncia fue realizada por Malena Filmus, Leandro Koch y Darío Schvartz, contra el médico Alberto Cirulnik.

Según la denuncia, en el caso de Koch y Filmus los abusos se produjeron cuando las víctimas cursaban el primer año de la secundaria y tenían entre 13 y 14 años.

Malena Filmus denunció que Cirulnik "la manoseó y le apoyó" su miembro "en la rodilla cuando le revisaba los oídos en una consulta durante el horario escolar".

Por su parte, Koch, alumno de la sede de Yatay, aseguró que "fue al consultorio porque se sentía mal y ahí fue cuando el médico le tomó su brazo y lo apoyo sobre sus genitales".

En el caso de Schvartz, el joven tenía relación por fuera del colegio con el médico porque era amigo de sus padres: compartían un bungalow en un club de la comunidad Kadima.

El abuso, según la denuncia, ocurrió en el consultorio privado de Cirulnik, ubicado en Díaz Vélez 4291, donde el médico lo recostaba y le tocaba su pene.

Echan a funcionario

En tanto, el gobierno de La Pampa echó al director de Casas de Juventud de La Pampa, Nicolás Roó, tras ser acusado de violación por una joven militante de la agrupación La Cámpora, cuya dirigencia también lo expulsó de esa formación política y se solidarizó con la víctima.

"Una vez mostrándome un galpón de un privado, en el cual tenía ‘un futuro proyecto’, mientras estaba mirando los alrededores me tomó, me tumbó hacia el suelo y contra la tierra con piedras me penetró hasta acabar y otra vez fue llevándome a mi casa, estacionó el auto, y aunque dije que no, continuó amarrándome fuerte con sus manos y brazos. Luego paró el auto, salimos y me violó contra él", narró la joven en Facebook.