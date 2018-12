Racing debuta ante Corinthians y el Rojo lo hará con Binacional

Notas Relacionadas

Manchester United echó a Mourinho

18/12/2018 -

Independiente debutará en la Copa Sudamericana 2019 como local ante Deportivo Binacional, de Perú; y Racing será visitante de Corinthians, de Brasil; según el sorteo realizado anoche por la Conmebol.

Además, Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes de Mérida (Venezuela), Colón visitará a Deportivo Municipal de Perú, Defensa y Justicia viajará a Río de Janeiro para jugar con Botafogo y Unión de Santa Fe comenzará en su cancha ante Independiente del Valle, de Ecuador.

La 18va. edición del torneo comenzará el 5 de febrero y, con un receso por el desarrollo de la Copa América, también tendrá una final única que se disputará el 9 de noviembre en Lima, Perú.

Independiente, será el representante nacional de mayor peso en el torneo dado que ya levantó esta copa en 2010 y 2017. Por su parte, Unión de Santa Fe jugará por primera vez en su historia una copa internacional.

Los otros argentinos ya cuentan con experiencia en el torneo: Racing (2002, 2012, 2013 y 2017); Colón (2003, 2012 y 2018); Argentinos (2008, 2010, 2011 y 2012); y Defensa y Justicia (2017 y 2018).

La primera fase tendrá 22 partidos de ida y vuelta (con localías que se definieron alternadamente entre una y otra zona) y en la segunda se sumarán los 8 equipos que terminen en la tercera posición de los grupos de la Copa Libertadores y otros dos que saldrán del repechaje.

Aquí podría sumarse Talleres de Córdoba en caso de que no pase esa ronda de la Libertadores y sea uno de los dos mejores perdedores.

Los cruces de la primera fase, son los siguientes:

Montevideo Wanderers (Uruguay)vs. Sport Huancayo (Perú); Bahía (Brasil) vs. Liverpool (Uruguay); Independiente vs. Deportivo Binacional (Perú); Río Negro (Colombia) vs. Bolivia 2; Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida (Venezuela); Deportivo Municipal (Perú) vs. Colón de Santa Fe; Unión Española (Chile) vs. Mushuc Runa (Ecuador); UT Cajamarca (Perú) vs. Cerro (Uruguay); Deportivo Santaní (Paraguay) vs. Once Caldas (Colombia); Universidad Católica (Ecuador) vs. Colo Colo (Chile); River Plate (Uruguay) vs. Santos (Brasil); Deportivo Macará (Ecuador) vs. Deportivo Guabirá (Bolivia); Bolivia 1 vs. Monagas (Venezuela); Mineros (Venezuela) vs. Sol de América (Paraguay); Unión La Calera (Chile) vs. Chapecoense (Brasil); Deportivo Cali (Colombia) vs. Guaraní (Paraguay); Bolivia 3 vs. Zulia (Venezuela);Corinthians (Brasil) vs. Racing Club; Independiente de Campo Grande (Paraguay) vs. La Equidad (Colombia); Fluminense (Brasil) vs. Antofagasta (Chile); Unión de Santa Fe vs. Independiente del Valle (Ecuador) y Botafogo (Brasil) vs. Defensa y Justicia.