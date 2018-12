Simeone se ve dirigiendo en Italia, pero no ahora

Fotos EXPECTATIVAS. Simeone está "cómodo" en el Atlético Madrid.

18/12/2018 -

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitió ayer que "seguramente" dirigirá a un club de Italia en su futuro, pero que ahora está "muy tranquilo" en España.

"Seguramente pasará", reconoció el "Cholo" en una entrevista con la RAI de Italia ante la consulta sobre un futuro en la Serie A.

No obstante, Simeone aclaró que todavía tiene "un año de contrato" con el equipo madrileño y se encuentra "muy bien" y "tranquilo".

Ante la insistencia del medio italiano, el ex volante de Inter y Lazio remarcó: "Creo que he sido claro 2000 veces, no necesito añadir nada más".