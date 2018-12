Fotos La Policía santiagueña intercambió conocimientos con sus pares en Colombia

18/12/2018 -

Una delegación de la Policía santiagueña desarrolló, en el marco de las políticas públicas trazadas por el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, una apretada agenda de trabajo en Bogotá junto a sus pares de la Policía Nacional de Colombia. Esto representa la constante y sostenida inversión del gobierno en la capacitación, tanto a nivel nacional como internacional del área de seguridad. El intercambio institucional se llevó a cabo durante una semana en el vecino país. Su objetivo primario estaba basado en la apropiación y aprendizajes de estrategias que sirvan para apuntalar un nuevo paradigma en el campo de la Seguridad Pública y, que permita un acercamiento más plausible hacia la sociedad. Por esta precisa razón es que la policía santiagueña realizó esta experiencia, con el fin de elevar los estándares de la prestación del servicio de seguridad, teniendo como parámetro no sólo aquellas organizaciones y referentes nacionales en la materia, sino también internacionales. Como se sabe, la policía de Colombia es una de las organizaciones mejor fundadas en la actualidad. Los grandes conflictos que tuvo que atravesar a raíz del narcotráfico y el terrorismo le permitieron posicionarse no sólo en el contexto sudamericano sino también a nivel mundial, y se ha convertido en una referencia de peso para la institución santiagueña. La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Marcelo David Pato, a quien acompañaban el jefe de Policía, comisario general Juan Raúl Montiel; los directores generales de Inteligencia Criminal y Recursos Humanos, comisario mayor Roger Coronel y comisario mayor Juan Manuel Morales y el jefe del Departamento de Relaciones Públicas Policiales, comisario mayor Walter Edgar Soria. Los oficiales superiores comisionados participaron de fructíferas reuniones que se llevaron a cabo, en primer término, en la Oficina de Planeación (Ofpla), cuyo objetivo es el asesoramiento a la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia, mediante la gestión de planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento institucional. En la Ofpla se abordaron temáticas relacionadas con la presentación de estructuras y capacidades institucionales, conocimientos teóricos y de experiencias que permitirán la elaboración y concreción de proyectos en nuestra provincia. En segundo lugar, en la Ditah (Dirección de Talento Humano) trataron el tema de la administración del personal, ya que, apuntalado con valores y principios institucionales desde lo conceptual, la Policía Nacional implementó una nueva forma de gerenciar el modelo del recurso humano. Este apuntalamiento se sostiene en las competencias, lo que garantiza el mejoramiento no sólo en la calidad del servicio sino también en la calidad de vida de sus efectivos, lo cual es monitoreado permanentemente desde la gestión. Este modelo es similar al que se aplica en nuestra Policía desde los institutos de formación, donde no sólo se evalúan contenidos teóricos sino competencias, capacidades y habilidades de los futuros integrantes de la fuerza. Ya en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Coest, los policías santiagueños interactuaron con expertos que tienen la tarea de asesorar sobre el manejo de la información, en la administración de los recursos comunicativos para fortalecer la imagen institucional y que trabajan para generar una cultura de confianza y credibilidad hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad. Tanto es así que allí se adentraron en temas referidos a las estrategias de comunicación, especialmente en lo concerniente a la actividad de monitoreo, análisis y documentación de la tarea policial. También, al conocimiento sobre el manejo de la comunicación interna y del sistema de gestión integral, tales como la creación, administración y despliegue de los contenidos para medios digitales. Por otro lado, vale mencionar que durante una reunión mantenida entre el secretario de Seguridad y el mayor Alejandro Saavedra Cardona —jefe del Grupo de Relaciones Internacionales y Actividades Diplomáticas— se gestionó la posibilidad de que policías colombianos viajen a nuestra provincia para capacitar a efectivos santiagueños. Esta capacitación estaría abocada en todo lo concerniente a la lucha contra el narcotráfico, inteligencia criminal, talento humano y comunicaciones estratégicas. Ello representaría un avance en la elaboración y planificación de estrategias a favor de la seguridad pública y un salto de calidad para los uniformados locales que toma como referente a una de las mejores organizaciones policiales de Sudamérica. Por último, hacia el final de la estancia, los representantes santiagueños agradecieron la deferencia de las autoridades y de sus pares colombianos por recibirlos y acompañarlos durante una experiencia altamente positiva. Antes de la despedida se intercambiaron presentes y se reforzaron los vínculos institucionales al dejar entrever el beneplácito mutuo por la visita.