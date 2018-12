Nazarena Vélez sobre el actor: “Él era un paje ... más, un tipo baboso ”

18/12/2018 -

Nazarena Vélez no anduvo con vueltas a la hora de opinar sobre Juan Darthés. Contó que trabajó con él. "Me tocó hacer la conducción de un desfile y un evento, y me parecía un paje... más. Era un tipo baboso que te hace sentir incómoda. Ponele, me tiene el micrófono y dice: ‘Agarralo así, más’ y me tocaba la mano. Y vos decís: ‘Qué tarado que sos’. La mujer estaba por ahí. Una se empieza a sentir mal y piensa: ‘Capaz porque tenés un pantalón ajustado...’. O esa cosa que se te acerca bien y dice: ‘Qué rico perfume que tenés’. No fue más que eso, que es como molesto pero no tiene ni punto de comparación", declaró en un móvil con Crónica HD. "Lo de Thelma Fardín nos ha paralizado a todos. No puedo creer que este hombre (Darthés) esté en su casa con tantas denuncias, hay que movilizar a la Justicia, él viene hace años con denuncias. Venimos escuchando a distintas mujeres y nadie hizo nada", explicó. Con respecto al cambio de paradigma por el que la sociedad está pasando, Vélez expresó: "No nos quieran hacer quedar como que somos unas locas. Hay que hablar mucho, también con los nenes chicos. Desde cómo tratan a una mujer, hasta ‘ojo lo que te hacen, lo que hacés y lo que hacés con tus compañeritos’. Hay que reflexionar en familia".