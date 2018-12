Wanda Nara, y el contrato de Icardi: "No hay oferta para la renovación"

Hoy 09:12 -

Wanda Nara, mujer y representante de Mauro Icardi, posteó ayer un tuit que ilusionó a todos los aficionados del Inter: "Son las 00:30 y estoy leyendo las páginas de la renovación".

Pero la novela de la renovación del delantero argentino tendrá que esperar, ya que no se trataba del contrato con su club, sino con Nike, la marca deportiva que le viste y con la que ha extendido su acuerdo por nueve años más.

Y como apuntan algunos medios, Wanda asegura que las negociaciones están en punto muerto y que todavía no se ha sentado a hablar con los dirigentes del club italiano: "¿Si la renovación está cerca? La oferta del Inter no existe, tengo que sentarme y hablar y todavía no lo he hecho".

La agente del jugador explica que no se trata de dinero y comparó su caso con el de Gonzalo Higuaín: "Queremos quedarnos, no es una cuestión de dinero. ¿Cuánto cobra Higuaín? El Inter puede pagar su renovación".

El jugador cobra cerca de cinco millones por temporada y su contrato expira en 2021. A la fecha, su cláusula de rescisión es de 110 millones de euros y el Real Madrid ha estado interesado en él.

Wanda Icardi confesó que el Inter de Milán le ofreció a la Juventus: "Querían enviare a la Juventus, pero Mauro siempre dijo que no y que quería quedarse en el Inter. La Juventus dijo que si no era Icardi no iba a firmar a otro delantero y así fue".