VIDEO | Golpeó a su ex embarazada y le eventó el tímpano

En la ciudad de Halifax, en Inglaterra, una mujer publicó un video de seguridad en el que se puede ver cómo su ex pareja la golpea estando ella embarazada y la deja en el piso, inconsciente. La mujer, harta de sus agresiones, decidió denunciarlo.

“En noviembre de 2017 mi ex pareja irrumpió en la casa de mi padre y me reventó el tímpano al golpearme en la cara, me dejó inconsciente a pesar de que tenía cuatro semanas de embarazo”, aseguró la mujer de 25 años.

Y cerró: “Todo lo que quiero es compartir mi historia y mostrar que la violencia contra la mujer continúa. Es la cosa más horrible que alguien pueda sufrir, no se lo desearía ni a mi peor enemigo”.