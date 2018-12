FÚNEBRES | 19 de diciembre de 2018

19/12/2018 -

Fallecimientos

- Leonor María Julia Quinzio de Rojas

- Manuel Teodosio Corbalán

- Omar Amilcar Ruiz (Dpto. Figueroa)

- Gustavo Ramón Gutiérrez

- Federico Ezequiel Gómez

- Julio Gervacio Heredia

- Ramona del Valle Paz de Ibáñez

Sepelios Participaciones

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. La llevaremos por siempre en nuestro corazón, por todos los momentos hermosos que vivimos a su lado. Te extrañamos, Ramonita, Lala Perez y Alejandra Ricarte participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Mauricio Rodolfo y familia, participan el fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. CPN René F. Rigourd y familia, acompañan en el dolor a sus amigos Toty y Omar, así como a toda la familia por la pérdida irreparable de su mamá. Rogamos oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor a su hermano Miguel y a toda la familia, rogando oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. ¡Felices los que tienen el corazón limpio ... dan sin esperar recompensa! ... como vos Negrita. ¡Gracias por tu luz, tu ternura, tu alegría! ¡Siempre estarás en nuestros corazones! Nimia Alonso de Suasnávar, sus hijas Magalí, Cristina, Ana María, Mónica, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sara Isabel Fiad y sus hijos José Ramón, Isabel del Luján, Graciela, María Mercedes y Fray Juan José participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos Gianluca, Lourdes, Carlitos e Isabel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Querida amiga, lamentro profundamente participar tu partida. Le pido a Dios por la paz de tu alma. Eduardo Cheeín.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Rosa Martina Leguizamón y su hija Maria Cecilia Leguizamón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, MANUEL TEODOSIO (q. e. p. d.) Falleció el 18/12/18|. Sus hijos Juan Manuel, María Eugenia y María Cecilia, hijos Pol. y nietos: Josefina y Catalina, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, FEDERICO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sus padres María Ponce y Roberto Gómez, sus hnos. Gabriel y Valentina, sus abuelos Margarita y Roger, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 hs en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Pje. 1910 y Sáenz Peña Bº Mosconi. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, FEDERICO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Siempre te vamos a recordar por lo buena persona que fuiste. Te llevamos en nuestro corazones. Autoridades y profesores de la Escuela de Periodismo Mariano Moreno, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, GUSTAVO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Su esposa Daniela Díaz, sus hijos Ramiro, Rocio, Javier, Gutierrez sus nietos Valentina, Valentino y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

HEREDIA, JULIO GERVACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Sus hijos Martin, José, Fernando. h. pol. María, Tamara, carla, nietos Santiago, Santino, Axel. Francesca part. su fallec. y que sus restos serán in hum. a las 9 hs en el cement. de Villa Giménez. C.D. Pedro L. Gallo 330, sala velat. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LUNA, ANÍBAL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Fernando Cáceres y familia participa con dolor el fallecimiento de su compañero y amigo de la primaria y ruega oraciones en su querida memoria.

PAZ DE IBÁÑEZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Sus hijos: Mirtha, Quique y Raúl, hijos Pol. y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cía. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ DE IBÁÑEZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6) . El G-8: Fraguas Jose, Salatino Eduardo, Fernández Mariano, Matu, Llapur Jorge, Ruiz Lopez Gustavo, Congiu Luis Cesar y Eze, Ferreyra Oscar participan con dolor la partida a la Casa del Señor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Kike. y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Brindaremos por ella siempre.

PAZ DE IBÁÑEZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad." Compañeros de la promoción 84 de la escuela San Francisco de Asís participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Kike. Elevan oraciones por su eterno descanso.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" . Su esposo Raul Alberto y sus hijos Pablo, Marcelo, Mariano, Nancy, Lucas, Pamela y Daniel, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su esposo Raúl Rojas, sus hijos Pablo, Marcelo, Nancy, Gabriel, Pamela, Lucas, hijos pol. nietos y demás familiares part. el fallec. y sus restos fueron inhum,. en el cem. Parque de la Paz. Serv. iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano Alfredo y sus sobrinos Claudia, Alfonso, Alfredo, Sergio, Guillermo, Lucrecia y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Su hermana Lucia Quinzio, sus sobrinas Alejandra, Paola y Ana Gabriela con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana política Cuqui Peña y sus sobrinos Claudia, Alfonso, Alfredo, Sergio y Guillermo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. La promoción 64 de la Escuela Normal, participan su fallecimiento y acompañan en este momento doloroso a nuestra compañera Lucy. Se ruega oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sus ex compañeras y amigas de la Esc. Nº 389 Dr. Antenor Alvarez; Sarita Colantonio, Alba de Vera, Patricia Rios, Roxana Gomez, Susana Medina, Porota Avila y Juana Zalazar, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Sus ex compañeros de la Escuela Antenor Alvarez; Patricia, Roxana, Sara, Juanita, Susana, blanquita, Muñeca LLarull, y Mechi Isaac, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Comunidad educativa del Bachillerato Perito Moreno, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Mariano Rojas. Elevan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Ing. Carlos Emilio Abuslaiman y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Personal de la Empresa C.E.A. Ingenieria SRL, participan con dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Marcelo Rojas. Ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Comunidad educativa del Bachillerato Perito Moreno, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Mariano Rojas. Elevan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Señor ya está ante ti recíbela en tu reino. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 389 Dr. Antenor Alvarez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Carlos A. Sorribas y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARIA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Marcia Santi y Carlos Agüero, sus hijos Ignacio y Eugenia, acompañan en este momento a su hermana Lucy y su hijo Pablo y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. El Consejo de Administración, Comisión Fiscalizadora, Cuerpo Directivo de ASICANA participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro formador Lucas Sebastián Rojas y ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARIA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. El Cuerpo Directivo, Personal Académico, Administrativo y de Servicio ASICANA participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Lucas, integrante de nuestro equipo. Elevan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. El centro educativo Bernardino Rivadavia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Mariano Rojas y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ALDERETE, MARÍA MERCEDES (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. "Tu alma es de Dios. Estamos seguros que has ganado su Reino, asi como supiste ganarte el cariño de todos los que te conocieron. Gracias Mamita, por tanto y por todo". Sus hijos Mirta, Mónica, Gustavo y Luisa, hijos políticos Fabiana y Alejandro, nietos y bisnietos y demás familiares, agradecen las muestras de cariño y apoyo incondicional de amigos y compañeros de trabajo, vecinos, dirigentes del Frente Civico del Circ. 4. Invitan a la misa al cumplirse los nueve dias de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges. Ruegan una oración en su querida memoria.

CASTELLANOS, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/09|. Querida hija: hoy hace nueve años; un día como hoy, entregaste tu alma al Dios bondadoso en el reino de los cielos, dejando un vacío, dolor, pena, tristeza, serás para siempre un ser querido especial. Tu protección espiritual, tu bella luz eterna seguirán iluminando nuestras vidas. Un nuevo renacer, el niño Dios te dé en el cielo el premio por tu fidelidad en la tierra, junto a seres queridos fallecidos. Tus padres Cesar, Hilda, hermanos, tíos, primos, sobrinos, ahijada Lourdes invitan a la santa misa hoy 20.30 iglesia Catedral. Oraciones en su memoria. ¡Gracias!

CASTILLO DE GUTIÉRREZ, NILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/12|. "Madre, si llorando te devolviera la vida lloraríamos todo el día o todo el año por tí, pero como sé que no es así, te honraremos con nuestra sonrisa y nuetros recuerdos". Te extrañamos y siempre estarás presente madre querida. Esposo, hijas. hijo político y nietos participan e invitan a la misa que celebrará el día 19/12 a las 20.30 en iglesia Sgdo. Corazón de Jesús.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Cada vez que te recordamos una lágrima brota. Te fuiste dejando un vacío, un dolor y mucha tristeza en nuestras vidas. Con motivo de cumplir un mes de su fallecimiento, su esposa Yolanda B. Rodríguez, su hija Natalia Conchillo y sus nietos Luisina y Valentín invitan a fliares. Amigos y vecinos a la misa a oficiarse hoy en iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

FRÍAS, ANTONIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/87|. Su hijo José Frias, su nuera Lili Pereyra, sus nietos Juan José, Rodrigo, Lucas Frias y sus respectivas flias., invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20,30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo de cumplirse 31 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ DE MIRANDA, AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Oh. buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos, aquellos que tu has llevado de nuestro hogar y concédele Señor el descanso eterno. Escucha nuestras súplicas y cuida que la ilumine tu luz perpetua". Sus hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Rogamos por su descanso eterno.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse tres años y nueve meses de su fallecimiento.

LEDESMA, CARLOS ATILO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/08|. Esposo, padre, luchador y abuelo ejemplar, estas presente en cada rincon de nuestra casa, nunca te olvidaremos. Su esposa Beatriz, sus hijos Adriana, Carlos, Lucía y Martin, sus nietos Agustina, Pumpi, Delfina, Felipe y Loan, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 10 años de su fallecimiento.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Te extrañamos y queremos mucho y sabemos que desde el Cielo, donde estas, nos cuidas y proteges como siempre. "Descansa en paz es lo que deseamos". Sus hijas Silvia, Maria Julia y Susana, sus hijos politicos, nietos y bisnietos, tataranietos, hermanos, sobrinos nos uniremos hoy a las 20.30 hs. en la Capilla San Cayetano para rogar por vos.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Un flor sobre tu tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oracion por su alma la recibe Dios. Su hija Susana, su hijo politico Mariano, sus nietas Ana, Lourdes y Luján, su bisnieto Lisandro invitan a la misa que se oficiará en la parroquia San Cayetano Belgrano y Gorriti a las 20.30 hs, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Las primeras fiestas sin vos. Tantas navidades y años nuevos juntos que no nos será facil sin tu presencia pero lo haremos recordando tus palabras de aliento o monerias. Te extrañamos viejo. Su esposa María Cristina Rodriguez, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Martín y Fernando y su nieta Delfina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroqia La Inmaculada, al cumplirse 11 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

GIGENA, ALBERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/06|. Sus hijas Susana y Gorda Gigena, sus nieta María Florencia y flia., piden oraciones por su memoria en el decimo segundo aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Sus primos René, Edy, Lita y familias, elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su primo Julio César Ponce, Griselda Fiorito, Ema Olga Ponce y Ana Maria Ponce de Mussi y sus respectivas familias, acompañan a los familiares de Moña en estas tristes circunstancias.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su prima Hebia Gimenez de Rodriguez y sus hijos María Isabel y Mario Alejandro y sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Cra. Susana Farías de Daneri, Erica, Tania, Lorena, Romina y Franco Daneri y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Con profunda tristeza despedimos a Moña, Dr. Francisco Lescano Nuñez y Noemi Guadalupe Farías, Mara y Guillermo, Lara y René, Marisel y Franco y su respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Lydia Sthela Trejo, Jorgelina y Baltazar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. La comision directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Juridical (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su afiliada Mirta Irene Salvatierra. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Salmo 62: 5-8. En Dios esta mi salvacion y mi gloria. En Dios esta mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en el todo tiempo, oh pueblos derramad delante de El nuestro corazón; Dios es nuestro refugio". Los compañeros y ex-compañeros de su hija Irene, acompañamos en tan dificil momento y rogamos pronta resignacion a su familia: Ana Lucia, María, Cecilia, Sergio, Vale C., Eli, Maria Alicia, Juan, Vivi, Juanjo, Marcelo, Alejandro, Marcela, Romina, Ricardo, Hugo C.; Hugo H.; Carina, Marta, Tere, Vale A; Anita; Sonia, Vivi A; Facu, Emi, David, Claudia, Fabian, Juliana, Noelia, Iris, Marité, Ramiro, Mony, Yohana participan con profundo su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Juan 11:25-26. Yo soy la resurreccion y la vida el cree en mi, vivirá aunque muera; y todo el que vive y cree en mi no morirá jamas". Sus compañeras del Juzgado de Familia 3: Dra. Carolina Anauate, Dra. Maria Cristina Cambareri y Susana De Arzuaga, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

HERRERA, MIRTA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Blanca de Vicente, sus hijas Elena, Coty, Fabiana y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pelu, Perico, Rosarito y demás familiafres en estos tristes momentos. Rogando al Señor por su eterno descanso y resignación a la flia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

BARROCA, MARCOS HOLINDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Me cuesta aceptar mucho tu partida, tú fuiste un hombre maravilloso al que amamos con todo el corazón. Soy conciente de que esta partida es momentánea. Le pedimos a Dios la fortaleza para continuar en esta vida. Porque no queremos hundirnos en la tristeza de no verte más. Tu esposa e hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan al responso a realizarse hoy a las 19 hs en el cementerio Nueva Esperanza de la ciudad de Clodomira.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

RUIZ, OMAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Su esposa Mirta Jimenez, sus hijos Elio, Jorge, Yanina, Piri Tania h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Crusero. Dpto. Figueroa. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.