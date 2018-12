Noche de muchas emociones y premios en el Polideportivo

19/12/2018 - La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista cerró anteanoche la temporada oficial del 2018 con la premiación a los equipos que resultaron campeones del Torneo Anual que llevó el nombre de Tarjeta Sol en todas sus categorías. Y entre las que se llevaron todo el reconocimiento y los aplausos en el salón del Polideportivo Provincial fueron las chicas que están haciendo sus primeras armas en las divisiones menores. Es así como fueron distinguidos los equipos de Santiago Lawn Tennis Club Rojo (campeón en Sexta y Séptima División), Old Lions Azul (subcampeón en Sexta) y Green Sun (tercera colocación en Sexta). También fueron premiados Old Lions Azul (subcampeón en Séptima y Athenas (tercera posición en Séptima), respectivamente. Pero eso no fue todo. La Federación Santiagueña tuvo en cuenta además el desempeño de algunas jugadoras y entre ellas se destacaron y fueron reconocidas como goleadoras, Rocío Cano (Sexta División de Green Sun) y Lucía Fuenzalida (Séptima División de Lawn Tennis Rojo). Las que también festejaron fueron las chicas de Quinta División y en este caso las que se llevaron toda la gloria fueron el representativo de Old Lions Azul (campeón), Santiago Lawn Tennis Club (subcampeón) y Lugus (tercero). La goleadora en esta categoría fue Agustina Herrera del Lawn Tennis Club. La ceremonia de premiación fue abierta por el presidente de la Federación Santiagueña, Pablo Lucatelli quien en su discurso agradeció a todos los equipos por participar en esta temporada y los instó a continuar por el camino del crecimiento. “Este año, la dirigencia de la Federación, en conjunto con todos los equipos de las diferentes categorías, unieron una vez más su esfuerzo en pos de un hockey sobre césped con mayor envergadura y prestigio no solamente en Santiago sino también en toda la región. Este año fuimos reconocidos como la mejor dirigencia del deporte de Santiago y eso nos debe llenar de orgullo y motivación. Todo lo que se logró hasta ahora es por mérito propio de un Consejo Directivo que apuesta y cree en el trabajo de una disciplina que con esfuerzo y sacrificio va dando sus frutos. El apoyo de los jugadores, jugadoras, cuerpo técnico y de todas aquellas personas que ponen su granito de arena para que el hockey crezca, también es clave para un futuro mejor”, expresó Lucatelli.