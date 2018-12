Fuentes: "No he nombrado ningún empleado; prefiero ser cauta con los gastos"

Fotos RECONOCIMIENTO. Fuentes agradeció y valoró el compromiso que tiene el empleado municipal.

19/12/2018 -

La intendente de Santiago, Norma Fuentes, remarcó que la "municipalidad está equilibrada, tiene las cuentas claras". En una entrevista en el programa Libertad de Opinión (Canal 7 Santiago del Estero), Fuentes realizó también un balance de su gestión y adelantó cuál es el plan de obras que tiene programado desarrollar a partir del 2019.

En virtud de que este año, en materia económica ha sido difícil, la jefa comunal enfatizó: ‘La municipalidad está equilibrada, tiene las cuentas claras. Como siempre digo, hace un año que estoy prácticamente y no he nombrado ningún empleado no porque la municipalidad no lo necesite; prefiero ser conservadora, ser cauta con los gastos y administrar lo que tengo para administrar, siendo muy cuidadosa con las finanzas’, dijo.

Consultada sobre cómo han sobrellevado los recortes que se hicieron a nivel nacional, entre ellos el fondo solidario de la soja, Norma Fuentes precisó: ‘Cuando uno prevé un presupuesto y tiene afectada presupuestariamente una obra como ha sido el reencarpetado, que era financiado por el fondo sojero, hemos tenido que plantear esa quita y recomponer y hacer ahorro en otras áreas para poder garantizar que la obra se termine’.

"El tema es ser conservador con los gastos, entendiendo que nosotros lo que no vamos a dejar de hacer es el tema de los servicios, garantizando que el tema de recolección funcione y para eso tenemos los recursos", añadió.

Afirmó que la comuna contará "con los fondos necesarios’ para hacer las obras ‘siendo precavidos, siendo cautos y sin gastar lo que no se puede gastar". En ese sentido, remarcó que están en ‘consonancia como lo viene haciendo la provincia y siguiendo un lineamiento muy claro que nos dio el gobernador Gerardo Zamora’.

Aseguró: "En este plan de obras que tenemos previsto es ir diseñando la ciudad con una mirada en donde la elección que tengamos que hacer para las arterias, para lo que vamos a modificar, sea donde más utilidad tenga. Es decir, si usted sabe que la Libertad recorre un gran porcentaje de la ciudad en esas calles vamos a impactar’.

La intendente capitalina se refirió también ‘a un gran tema que venimos conversando, como es el tema de un plan hídrico y también un reordenamiento que estamos haciendo juntamente con la provincia y con los colegios (profesionales)’.

Señaló que hay que ‘ir ordenando la ciudad, tratando que paguemos todos los impuestos, que entendamos que debemos tener una conducta tributaria. Buscamos incentivar al vecino que nos ayude porque eso es también una manera de garantizar que los servicios mejoren’.