Pelé le dio la bienvenida a Jorge Sampaoli

Fotos SAMPAOLI, DT del Santos.

19/12/2018 -

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, "Pelé", le ofreció ayer suerte y apoyo al ex seleccionador argentino Jorge Sampaoli, nuevo entrenador del Santos, el club en el que el jugador pasó casi toda su carrera.

"Bienvenido al Santos, Jorge. Espero que tengas éxito en nuestro maravilloso club. Si puedo ayudarte, tan sólo tienes que avisarme. Buena suerte", escribió Pelé en su cuenta Twitter, según informó la agencia EFE.

El ex DT de Argentina y de Chile afirmó ayer, en la rueda de prensa en la que fue presentado como director técnico del Santos, que comandar el equipo es el desafío "más importante" de su carrera y comentó que le parece "increíble" estar en el mismo club donde se destacó Pelé.

"Es increíble estar en el mismo club donde Pelé se destacó. La verdad es que me ilusiona mucho y me gustaría verlo muy pronto", declaró sobre el tricampeón mundial con la selección brasileña.