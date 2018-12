No tendrá impacto en el reajuste de jubilaciones

19/12/2018 -

El abogado previsionalista Esteban Herrera, asesor del Foro de Jubilados y Pensionados local, señaló que la decisión de la Corte, impactará en casos de jubilados santiagueños que están en juicio con la Anses por el recálculo de sus haberes, a la par que señaló que esta medida no gravita en quienes aceptaron la Reparación Histórica ni tampoco en el reajuste que tendrán las jubilaciones en marzo.

Herrera, señaló que los principales beneficiados con esta decisión judicial son "los que están por cobrar el juicio que le hicieron a la Anses y están pendientes de liquidación, y no sabían si la Corte se expedía sobre esto e iba a ratificar el criterio que tenía ya hace mucho tiempo o iba a cambiar de criterio y, también, para los juicios pendientes". Agregó que "hay muchísimos juicios de santiagueños en etapa de pago y liquidación".

Destacó que "los jubilados que aceptaron la Reparación Histórica no pueden reclamar nada. El mismo convenio que firmaron es una renuncia a todo reclamo". El abogado resaltó que esta decisión no incide en el reajuste de salarios que se hará en marzo a los jubilados . "No incide para nada. La Corte no se refiere a la movilidad, sino a la forma de calcular el primer haber jubilatorio. Son dos cosas diferentes".