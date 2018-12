Santander: "Tenemos que jugar bien y mejorar cosas para ganar"

Fotos OPTIMISMO. Silvio Santander confía en su equipo, pero tiene en claro que hay cosas por mejorar.

Quimsa sumó ayer horas de trabajo de cara a la jornada inaugural del Final Four del Súper 20, en el que enfrentará a Obras Basket en el estadio Ciudad.

Silvio Santander habló al término de la práctica en el estadio Ciudad, donde el plantel revisó aspectos vinculados con las características del rival.

"Estamos entrenando, aprovechando estos días que podemos sumar trabajo juntos. En fin, trabajando", fueron las primeras palabras del entrenador bonaerense.

"Estamos enfocados en ese partidos solamente, como corresponde, respetando al rival. Tenemos que jugar bien y mejorar cosas para vencer", declaró ilusionado.

Santander le envió un mensaje a la afición santiagueña, que seguramente colmará las instalaciones del Ciudad durante el fin de semana. "Les pido que nos sigan acompañando, que puedan estar los dos días del Final Four, porque es un esfuerzo grande por parte del club de tener la organización y el hecho de que puedan estar cerca del equipo nos ayudaría mucho", declaró el coach de la "Fusión".

La definición

En la jornada inaugural del Final Four, el público santiagueño tendrá la posibilidad de ver dos partidos que son garantía de espectáculo: San Lorenzo vs. Comunicaciones de Mercedes y Quimsa vs. Obras Basket.

Los equipos arribarán mañana a la "Madre de Ciudades" y por la noche se entrenarán en el estadio Ciudad para ultimar detalles de cara a la jornada inaugural, que se desarrollará el viernes.

Los ganadores accederán a la final programada para el sábado, mientras que los perdedores finalizarán su participación.

Además, los finalistas lograrán la clasificación a la edición 2019 de la Liga Sudamericana.

La comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa informó que los medios de comunicación nacionales deberán acreditarse por intermedio de la aplicación del club para el Final Four del Torneo Súper 20, que se llevará a cabo los días 21 y 22 diciembre en el estadio Ciudad.

Los medios locales ingresarán al estadio con la acreditación solicitada en el comienzo de la temporada.