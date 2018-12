Fotos "Tocó mis partes íntimas y me pidió practicarme sexo oral"

19/12/2018 -

Consternado por la situación que "jamás" pensó vivir, el cabo de policía que denunció haber sido acosado sexualmente y que dijo que sufrió tocamientos en sus partes íntimas por parte de su superior, un comisario a cargo de la División Conflictos de Tierra, rompió el silencio y habló de los hechos.

Luego de la publicación en exclusiva de EL LIBERAL, el uniformado fue entrevistado por Noticiero 7 y, acompañado por su abogado, Dr. Pablo Anahuate, manifestó que "desde mi punto de vista fue grave. Fue un hecho gravísimo. Nunca pensé que podían pasar tantas cosas, sentirme muy mal anímicamente. No pude aguantar más y tuve que recurrir a la Justicia", expresó el funcionario quien actualmente se encuentra con licencia por prescripción médica.

Consultado sobre el hecho más grave que le tocó vivir mientras estuvo a merced de su jefe, el suboficial manifestó: "La situación más extrema, y que quiero tratar de superar, fue cuando el comisario me tocó mis partes íntimas y me propuso hacerme sexo oral".

El funcionario manifestó: "Espero que la Justicia tome cartas en el asunto y que esto se aclare, que se haga justicia para que otros funcionarios no tengan que pasar por lo mismo".





Te recomendamos: Un cabo denunció a su jefe comisario por acoso sexual

Castigos

Reveló que sufrió "castigos" por no acceder a sus pedidos, indicó: "Fui sancionado y perseguido. En una oportunidad me impuso 5 días de arresto; buscaba mis falencias, aducía que me mandó un mensaje de texto que nunca me llegó, donde tenía que ir a buscarlo a su casa para llevarlo a trabajar, y por eso me sancionó otros tres días más".

Más tarde manifestó: "Él sabía muy bien que yo tenía un régimen de visita para ver a mis hijos y sabía que sancionándome yo no los podía ver; él disfrutaba cuando me notificaba de la sanción. En un momento tuve que hablar con mi ex mujer y explicarle que no podía atender a mis hijos por la mala situación que estaba pasando".

Además, a través de las redes sociales, el cabo se expresó diciendo: "Estos tipos, como este comisario, hacen mal a la policía y al trabajo mismo, ensuciando el trabajo que muchas personas hacen dignamente", indicó.

Según su entorno, el comisario lo conoció en Jefatura. Luego, lo llevó a la Escuela de Policía y el tercer destino fue un organismo ubicado en el norte de la ciudad.

"Hoy me toca atravesar esta situación muy difícil. Pasé muchos meses sufriendo en mi trabajo, por culpa de un superior que abusando de su poder me acosó sexualmente", ahondó el cabo.

Manipulación

"Me intimidó, manipulándome de tal manera que tuve miedo de denunciarlo por miedo a perder mi trabajo y por vergüenza", ahondó. "Intenté naturalizar tal situación hasta que no pude más. A pesar de esta triste situación, quiero agradecer el apoyo de los miembros de la Policía de Santiago del Estero", finalizó.