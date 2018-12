China advirtió a EE.UU. que nadie le dará órdenes sobre su desarrollo

Fotos DISCURSO. Xi Jinping habló durante un acto para celebrar el 40º aniversario de la reforma.

El presidente de China, Xi Jinping, reivindicó la potencia económica del gigante asiático y advirtió que "nadie está en posición de dictarle al pueblo chino lo que debería hacer", en un discurso cargado de promesas y consideraciones nacionalistas, pero que resultó frustrante para los mercados ya que no hubo referencia alguna al tema más preocupante: las negociaciones con EE.UU. por la guerra comercial. Si bien Xi sostuvo que esperaban un crecimiento "firme" del comercio exterior del país durante el 2019, no logró despejar la incertidumbre que genera el conflicto con EE.UU. Al no haber una referencia al tema, los mercados entendieron que las negociaciones estaban más complicadas de lo que se teme. Sin embargo, no anunció ninguna iniciativa nueva para contrarrestar una desaceleración económica y las fricciones comerciales que tiene con EE.UU. Las dos primeras potencias económicas están sumidas en un virulento diferendo comercial desde hace meses, con la aplicación mutua de aranceles, algo que preocupa a todos los mercados globales.

El discurso no tranquilizó tampoco a los empresarios privados ni a las compañías extranjeras, quienes esperaban que Xi aprovechara la ocasión para anunciar medidas concretas de apertura industrial con el fin de quitarles dominio a las empresas estatales en el mercado interno. Xi adjudicó el éxito económico experimentado en estas décadas al modelo del "socialismo con características chinas" dirigido por el Partido Comunista. "La pobreza no es el socialismo", advirtió, y recordó que "740 millones de personas" abandonaron la pobreza en los últimos 40 años en el gigante asiático. Xi reconoció la necesidad de encontrar un equilibrio entre reformas, desarrollo y estabilidad en un momento en que el crecimiento en China se está ralentizando. Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.