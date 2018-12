Denuncian a Actrices Argentinas por "instigación al delito"

19/12/2018 -

El abogado Adrián Bastianes inició acciones judiciales contra Actrices Argentinas. Se presentó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 30 y denunció a las actrices por instigación a cometer delitos, asociación ilícita, usurpación de autoridad e intimidación pública. En su Twitter, el letrado escribió: "Si presentamos el crudo del video de Thelma creo que unos cuantos van presos. Hasta guionista había. Qué superproducción". Afirmó que "no le cree" a Fardín. "Me dan vergüenza ajena. Perdón, pero no le creo. Pero como actrices actúan bien".