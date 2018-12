Una cantante denunció por acoso al actor Gino Renni

Fotos Lara Sambert participó, con Gino, en el Cantando 2011.

-

Lara Sambert, artista que estuvo en el Cantando 2011, reveló qué sucedió con Gino Renni, con quien trabajaba en aquel certamen.

"Estuve en el Cantando 2011 junto a Gino Renni. Llegué haciendo un casting y quedé porque tengo formación, vengo de familia de músicos. Siento que tengo una responsabilidad de comunicar lo que me pasó. En un momento quedamos sentenciados y teníamos que cantar el tema Notti magiche", indicó.

Luego, en "El Show del Espectáculo", ciclo de Ulises Jaitt y Gastón Samá, Lambert sostuvo: "Nuestro coach en ese momento nos dijo que estaba mal de la garganta, que no nos podía dar clases para que ensayemos. Me puse nerviosa porque justo pasaba eso en el momento más importante. Con Gino dijimos que teníamos que ensayar igual. Él me sugirió que ensayemos en su casa. Ahí me sentí mal porque tengo un tercer ojo. Sentía que se iba a desubicar el viejo, que iba a pasar algo. Y no me equivoqué. Yo vivía sola, pero no sentía que el lugar para ensayar tenía que ser mi casa. No me sentía cómoda tampoco porque era una piba de recursos tirando para abajo".

Lara expresó: "Termino aceptando de ir a su casa y apenas acepté llamé a uno de mis mejores amigos. Le conté la situación y me dijo que le diga que estaba con un primo muy lejano que vino de visita esta semana y que si no le molestaba que me acompañe. Mi amigo me dijo que si me decía que ‘no’ era porque iba a empezar a hacerme algo. Me sentí mal porque tenía que inventar algo. Lo llamé a Gino y me dijo que cómo se me ocurría traer a alguien, que no tiene nada que ver con el canal, con la producción. Me dijo que le daba vergüenza. Fue una reacción ilógica. Yo no tuve cintura y no pude manejar la situación. No sabía qué decirle porque era estúpido lo que me decía. Finalmente fui a ensayar a la casa", dijo.

"Era un departamento en Coronel Díaz y Honduras. Cuando entré al departamento sentí una luz baja y me pregunté si era una cita o un ensayo. Vení, pasá, sentate, dejá tus cosas...vení que te quiero mostrar la ropa a ver si te gusta la combinación me dijo", indicó.

"Después me dijo vení que te hago probar unos tragos. Esto fue un día de semana porque al día siguiente teníamos una prueba de sonido.Tomo el trago y me lleva a recorrer la casa. Me dijo que no cuente nada de lo que vi en la casa. Me muestra fotos con Romina Yan, Gustavo Yankelevich. Me dijo que eran íntimos amigos suyos. Me pedía por favor que no cuente nada. Y yo pensaba ¿qué tiene de malo? No es que vi un cadáver. Y pasaron los minutos y empecé a sentir que mi cuerpo estaba anestesiado. Empezamos a cantar e hicimos la primera pasada. Cuando vamos a hacer la segunda pasada, me agarra de la cintura, me lleva contra su cuerpo, me aprieta fuerte y me empieza a besar la boca. Fue horrible la situación. Me empezó a tocar las lolas. Me hizo un comentario como que yo no tenía nada. No lo conté en su momento porque me daba miedo".

Gino se defiende

Luego de que su ex compañera, Lara Sambert, del "Cantando 2011" cuente que él la drogó y la besó a la fuerza, el actor le respondió y la trató de "buscar fama". Renni destacó: "Amigos, estoy al tanto de todo y no me sumo al colectivo del busco fama y apoyo las justas denuncias. Por eso paremos con estupideces y con pruebas contundentes que decida la Suprema Corte de Justicia".