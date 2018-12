Hallán un atún de dos metros en una playa escocesa

Hoy 15:11 -

Un gigantesco atún rojo atlántico de dos metros de largo fue encontrado la mañana del domingo pasado en una playa en el extremo norte de Escocia.

La criatura probablemente fue lanzada a la orilla de la isla Sanday, en el archipiélago Orkney, por una fuerte tormenta.

"Tenía exactamente dos metros de largo: una bestia bastante impresionante", cita Scotish Daily Record a una guardabosques local, Emma Neave-Webb. "Para ese tamaño, debió tener bastante edad", agregó.

"El pez se veía fresco, así que creo que la causa de su muerte fue natural", señaló.

El tamaño del pez atrajo a una multitud de lugareños, al punto de que muchas personas viajaron a la playa de Bea Sand para verlo.

De acuerdo con los especialistas, ese tipo de atún, que puede llegar a pesar unos 900 kilogramos, es propio del Atlántico occidental y oriental, así como del Mediterráneo. Es la tercera vez que se encuentra en las playas escocesas un ejemplar de esa especie, que suele visitar las aguas británicas.

Bluefin tuna found washed up today in Sanday, Orkney, Scotland. What a treat to have these amazing animals back in UK waters. ⁦⁦@SandayRanger⁩ pic.twitter.com/C2KZkGOhaA