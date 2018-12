Insólito: Casi muere por oler sus medias sucias

-

Un hombre de Zhangzhou (China) fue hospitalizado de emergencia con problemas respiratorios y descubrieron que sufría una grave infección por hongos en los pulmones que habría adquirido porque olfateaba a diario sus calcetines sucios después de trabajar.

El paciente confesó que se había vuelto "adicto" a oler las medias que había llevado puestas durante todo el día y, tras estudiar su radiografía, los médicos concluyeron que habría inhalado las esporas fúngicas que se desarrollaron en sus zapatos.

En cualquier caso, el suceso también podría atribuirse a la falta de descanso del paciente en casa, ya que cuidaba a su hijo y eso provocaba que tuviera un sistema inmunológico más débil, declaró a los medios locales una de las doctoras.

La infección por hongos en los pulmones es un problema de salud crítico y puede resultar fatal. En estos momentos ese varón de 37 años se recupera de su mal, aunque su estado es débil.

