Habló el senador acusado de abuso sexual: "Soy inocente"

-

En las últimas horas, el senador de la UCR, Juan Carlos Marino, negó las acusaciones de abuso sexual por parte de la empleada del Congreso y puso “a disposición” sus fueros como legislador.

“Niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado, y de la que no he sido formalmente notificado”, declaró Marino. Y agregó: “He realizado las acciones necesarias a fin de ponerme a derecho, sometiéndome a la justicia”.

Por último, el legislador manifestó: “Soy una persona inocente. No tengo nada para ocultar y lo que tengo que hacer es creer en los poderes del Estado”.