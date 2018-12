Confirmado: no habrá Superclásico de verano en Mar del Plata

Hoy 20:56 -

Alejandro Vicente, secretario de Gobierno de la ciudad de Mar del Plata, informó que no habrá Superclásico en La Feliz durante el 2019 como consecuencia de las agresiones sufridas por el micro de Boca por parte de los hinchas de River.

“Lamentablemente no habrá un River vs. Boca en la ciudad de Mar del Plata este verano, por los hechos de público conocimiento en la final de la Libertadores. Hay una posibilidad certera de que se juegue un Boca vs. Aldosivi en el verano”, manifestó el funcionario marplatense.

Por último, aseguró: “Hay conversaciones avanzadas con la gente de Torneos para que se dispute nuevamente el torneo de verano en la ciudad de Mar del Plata. Este jueves tendremos una reunión importante”.