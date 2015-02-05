CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de diciembre de 2018
A LAS 21.45 LA OTRA VOZ
Por El Liberal
20/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 LA OTRA VOZ
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LA OTRA VOZ (CONTINUACIÓN)
23.15 CASO CERRADO - SIN CENSURA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA
CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.36 WINNIE THE POOH
07.42 ANGEL FALLS RECUPERA SU ESPÍRITU
09.32 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
11.03 ESCUCHA TU DESTINO
13.11 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
15.42 PASIÓN POR LAS LETRAS
17.40 AMIGOS DE MÁS
19.31 PARQUE JURÁSICO
22.00 EL PODER DEL DINERO
TCM
07.50 XENA. PRINCESA GUERRERA
08.35 CASADOS CON HIJOS
09.25 LOST
10.57 LA NIÑERA
11.47 DUMBO
12.55 OLIVER TWIST
15.15 BEETLEJUICE
16.51 DICEN POR AHÍ...
18.37 PANDILLAS DE NUEVA YORK
22.00 LOS FEDERALES
TNT
06.26 POSEIDÓN
08.09 ULTRAVIOLETA
09.51 SOMBRAS TENEBROSAS
11.59 PETER PAN
14.13 LA PROPUESTA
16.24 BIENVENIDO A LA JUNGLA
18.07 HOY 13, MAÑANA 30
20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
SPACE
06.02 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?
07.58 MATRIX
10.27 MATRIX RECARGADO
12.55 MATRIX REVOLUCIONES
15.21 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL
MAÑANA
17.42 MUNDO SURREAL
19.47 CHAPPIE
22.00 ASESINO NINJA
23.51 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
CINECANAL
11.07 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
12.47 ANACONDA
14.22 ALIADOS
16.35 EL FIN DE LOS TIEMPOS
18.12 EL NACIMIENTO DEL DRAGÓN
19.52 POLICE STORY
22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.
REVOLUCIÓN
23.52 XXX. REACTIVADO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.25 BLACK-ISH
09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G
09.45 EN LETRA DE OTRO
10.45 THE VOICE
11.45 EL FACTOR X
13.15 THE VOICE
15.05 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 SÍGUEME EL ROLLO
21.30 CANAL SONY PRESENTA. REIK
22.00 THE VOICE
23.50 EL FACTOR X
A DÓNDE IR
CASA GARMILLA
(ESPAÑA 462, LA BANDA)
*MAÑANA A LAS 23, RODDY
MONTENEGRO. INVITADOS: MARIO
ÁVILA, Y LAS VOCES DE HOY.
LA POSTA
(RUTA 34 Y SAN MARTÍN, BELTRÁN)
*MAÑANA, SHOW EN VIVO CON
LOS KIJANOS, Y MOCHO BLUES.
ARTISTAS INVITADOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*HOY, A LAS 23, SEFIROT,
AMANECER EN ALASKA Y HUAICONT.
*MAÑANA, A LAS 22, LOS LUGONES, EN
SU PEÑA LA LUGAREÑA, PRESENTARÁN
EN EL CAMINO.
* VIERNES 28, PEÑA
“ATRAPASUEÑOS” CON ARIEL
CAMAÑO, LOS ARCANOS DEL
DESIERTO, CUTI CARABAJAL,
SHUTE REGGAE, Y MARCOS
BARRIONUEVO.
DESAFINADO
(URQUIZA Nº 267)
*SÁBADO 22, A LAS 23, REALIZARÁ
UN CONCIERTO EXCLUSIVO DEMON
BLUES.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807
*SÁBADO 22, A LAS 23, FOLCLORE
TRADICIONAL CON RUNA SIMI.
COMO INVITADOS ESPECIALES
ESTARÁN PABLO MURATORE Y LA
TELÚRICA.
SIXTO
(BELGRANO (S) Nº 1991
*VIERNES 28, A LAS 23, SE
REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO
METAMÚSICA, CICLO QUE
MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO
RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE,
TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA Y
PEDRO SILVA.
SUNSTAR
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
20/12 -21/12 16:00 (Cast)
AQUAMAN (3D)
COMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/12 - 17:55 (Cast) 21:30 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS :
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
20/12 -21/12 16:40 (Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
20/12 - 19:20hs (Cast) 22:40 (Subt)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/12 - 18:10 (Cast) 22:10 (Subt)
LINO, UNA AVENTURA DE 7
VIDAS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20/12 -21/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
20/12 -26/12 19:40 (Cast)
LA SIRENA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
20/12 - 22:30 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
20/12 -21/12- 16:05 (Cast) 18:40
(Cast)
EL PRIMER HOMBRE EN LA
LUNA (2D)
DRAMA (ATP)
20/12 - 22:00 (Subt)
BUMBLEBEE 2D
26/12 - 22:00 (SUBT)
BUMBLEBEE 3D
26/12 - 22:30 (CAST)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 -
22:50
CASTELLAMO 3D 19:45
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO
JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:40
CADÁVER ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo
JUEVES)
24y 25-12 CERRADO
Los horarios pueden ser
modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENOS
26/12 BUMBLEBEE
CASTELLANO 3D 20:20
CASTELLANO 2D 22:50