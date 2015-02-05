CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de diciembre de 2018

A LAS 21.45 LA OTRA VOZ

20/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 LA OTRA VOZ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LA OTRA VOZ (CONTINUACIÓN)

23.15 CASO CERRADO - SIN CENSURA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA ARGENTINA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.36 WINNIE THE POOH

07.42 ANGEL FALLS RECUPERA SU ESPÍRITU

09.32 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

11.03 ESCUCHA TU DESTINO

13.11 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

15.42 PASIÓN POR LAS LETRAS

17.40 AMIGOS DE MÁS

19.31 PARQUE JURÁSICO

22.00 EL PODER DEL DINERO

TCM

07.50 XENA. PRINCESA GUERRERA

08.35 CASADOS CON HIJOS

09.25 LOST

10.57 LA NIÑERA

11.47 DUMBO

12.55 OLIVER TWIST

15.15 BEETLEJUICE

16.51 DICEN POR AHÍ...

18.37 PANDILLAS DE NUEVA YORK

22.00 LOS FEDERALES

TNT

06.26 POSEIDÓN

08.09 ULTRAVIOLETA

09.51 SOMBRAS TENEBROSAS

11.59 PETER PAN

14.13 LA PROPUESTA

16.24 BIENVENIDO A LA JUNGLA

18.07 HOY 13, MAÑANA 30

20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

SPACE

06.02 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?

07.58 MATRIX

10.27 MATRIX RECARGADO

12.55 MATRIX REVOLUCIONES

15.21 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL

MAÑANA

17.42 MUNDO SURREAL

19.47 CHAPPIE

22.00 ASESINO NINJA

23.51 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

CINECANAL

11.07 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

12.47 ANACONDA

14.22 ALIADOS

16.35 EL FIN DE LOS TIEMPOS

18.12 EL NACIMIENTO DEL DRAGÓN

19.52 POLICE STORY

22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.

REVOLUCIÓN

23.52 XXX. REACTIVADO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.25 BLACK-ISH

09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G

09.45 EN LETRA DE OTRO

10.45 THE VOICE

11.45 EL FACTOR X

13.15 THE VOICE

15.05 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 SÍGUEME EL ROLLO

21.30 CANAL SONY PRESENTA. REIK

22.00 THE VOICE

23.50 EL FACTOR X


A DÓNDE IR

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

*MAÑANA A LAS 23, RODDY

MONTENEGRO. INVITADOS: MARIO

ÁVILA, Y LAS VOCES DE HOY.

LA POSTA

(RUTA 34 Y SAN MARTÍN, BELTRÁN)

*MAÑANA, SHOW EN VIVO CON

LOS KIJANOS, Y MOCHO BLUES.

ARTISTAS INVITADOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*HOY, A LAS 23, SEFIROT,

AMANECER EN ALASKA Y HUAICONT.

*MAÑANA, A LAS 22, LOS LUGONES, EN

SU PEÑA LA LUGAREÑA, PRESENTARÁN

EN EL CAMINO.

* VIERNES 28, PEÑA

“ATRAPASUEÑOS” CON ARIEL

CAMAÑO, LOS ARCANOS DEL

DESIERTO, CUTI CARABAJAL,

SHUTE REGGAE, Y MARCOS

BARRIONUEVO.

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

*SÁBADO 22, A LAS 23, REALIZARÁ

UN CONCIERTO EXCLUSIVO DEMON

BLUES.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807

*SÁBADO 22, A LAS 23, FOLCLORE

TRADICIONAL CON RUNA SIMI.

COMO INVITADOS ESPECIALES

ESTARÁN PABLO MURATORE Y LA

TELÚRICA.

SIXTO

(BELGRANO (S) Nº 1991

*VIERNES 28, A LAS 23, SE

REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO

METAMÚSICA, CICLO QUE

MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO

RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE,

TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA Y

PEDRO SILVA.


SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

20/12 -21/12 16:00 (Cast)

AQUAMAN (3D)

COMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/12 - 17:55 (Cast) 21:30 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS :

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

20/12 -21/12 16:40 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

20/12 - 19:20hs (Cast) 22:40 (Subt)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/12 - 18:10 (Cast) 22:10 (Subt)

LINO, UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/12 -21/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

20/12 -26/12 19:40 (Cast)

LA SIRENA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

20/12 - 22:30 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

20/12 -21/12- 16:05 (Cast) 18:40

(Cast)

EL PRIMER HOMBRE EN LA

LUNA (2D)

DRAMA (ATP)

20/12 - 22:00 (Subt)

BUMBLEBEE 2D

26/12 - 22:00 (SUBT)

BUMBLEBEE 3D

26/12 - 22:30 (CAST)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 -

22:50

CASTELLAMO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo

JUEVES)

24y 25-12 CERRADO

Los horarios pueden ser

modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENOS

26/12 BUMBLEBEE

CASTELLANO 3D 20:20

CASTELLANO 2D 22:50

 
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