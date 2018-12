FÚNEBRES | 20 de diciembre de 2018

20/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Elena Raquel García de Laplace

- Margarita Orellana (Dpto. Mariano Moreno)

- Reimundo Orellana (Garza)

- Cristian Damian Sequeira

- Elsa Reinalda Palomo (La Banda)

- Clara Noemí del Valle Spenig

- María Rosa Portuesi de Paz

- Jorge Héctor Ruiz (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALFONSÍN JEREZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Sus primas hermanas Diana, Jorgelina, Ana Maria y demás familiares, sus restos fueron cremados en el dia de ayer COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALFONSÍN JEREZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Su amiga de toda la vida, Estela Alonso y Lic. María Inés del Rosario Suárez participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra dilecta amiga María Angélica, en la seguridad que adornará el jardin azul del Señor y brillará como un lucero. Q.e.p.d.

ALFONSÍN JEREZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Amigas de la Mesa Redonda Panamericana Santiago del Estero, capital: Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Leyenda Cardozo, Mashi Jerez, Magui de Córdoba, Ema Figueroa, Graciela Grimaldi, María Inés Suárez, Beby Moreno Navarro, Aurora Ruiz, Alicia Martínez, Amanda Castillo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida María Angélica y ruegan a Dios por su eterno descanso. Oraciones en su memoria.

ALFONSÍN JEREZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Manuel Argañaraz, su esposa Marta Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalon participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Mamá que luchaste el buen combate hasta el final, creemos que estarás en la paz de Dios y alegría que supera todo lo que podemos pensar". Su hija Marquesa, sus nietos Fray Nicolás, O de M, Flavia, Rafaela, Dra. Sabrina Suarez B. su esposo CPN Ignacio Alvarez, sus bisnietos Lucía y Joaquin, familiares, amigos ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Agencia Banda, participa el fallecimiento de la Sra. madre de nuestros compañeros de trabajo, Miriam y Omar Bonahora. Elevan oraciones a su memoria.

CHÁVEZ, HUGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. Los compañeros de la Unidad Fiscal Banda de su hija Dra. Narda Chávez participan con pesar el fallecimiento de su padre, rogando oraciones en su memoria.

CORBALÁN, MANUEL TEODOSIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Su hermana Nilda Marta del Carmen, su hermano político Abel Cordero, sus sobrinos Abel, María Susana y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORBALÁN, MANUEL TEODOSIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. "Hermano, el Señor te dé en el cielo un lugar de preferencia por que tu vida ha sido de sacrificio y entrega. Descansa junto a tus seres que tanto te amaron y brille para ti la luz que no tiene fin". ¡Hasta siempre! Sus hermanas Nilda Marta Corbalán de Cordero y María Elsa Corbalán participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Su esposo Luis, sus hijos Mario y Nancy, hijos pol. Florencia, Ignacio, nietos y demás fliares. part. sus fallec., sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad, Servic. Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Sus hermanas políticas Celsa Nélida Laplace de Marcos, Selva Azucena Laplace de Lencinas, su esposo Nerio, su hija María Eugenia su esposo Enrique y sus nietos, participan con profundo dolor su desaparición física y ruegan al Señor por su eterno descanso y resignación a sus seres queridos.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Tu cuñado Oscar Gerardo Coronel, tus sobrinos Alejandra, Agustín, Silvana, sobrinos nietos Emilia y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Te recordaremos con amor, eterno, por todo lo que represenbas en nuestra vida. Una persona ejemplar, luchadora, de gran fortaleza y de amor incondicional. Siempre presente y dedicada en todo y para todos. Te amamos y estarás siempre presente en nuestro corazón. tu esposo, hijos, hijos politicos y tus amados nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Acompañamos tu vuelo a la Casa del Señor. Te recordaremos como una guerrera de la vida, ejemplo para tus hijos y nietos. Descansa en paz Nena querida. Monica y Antonia Herlan, participan con profundo pesar su partida. acompañan a Lucho, Nancy, Nano y demas familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Enrique y Marty Zurita junto a sus hijos Ignacio, Eugenio y Elisa participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nena, madre y abuela ejemplar y abrazan con mucho afecto a Lucho, Nancy y Nano. Elevan una oración en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Compañeros de la promoción1989 del colegio San José participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Luis Laplace "Nano". Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Los compañeros de trabajo del Juzgado Laboral de Sexta Nominación del Poder Judicial de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera Nancy Laplace de Zurita. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FEDERICO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Fernando Cáceres participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su padre Roberto Gómez y su tío Diego Ponce. Ruega oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Teresita E. Gerez Zanoni junto a sus hijos Angel Muratore y Claudia Muratore y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria para que el Señor la reciba y le brinde el descanso eterno.

PAZ DE IBÁÑEZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Tu alma es de Dios, es seguro que te has ganado tu reino. Ricardo García, su esposa Patricia y sus hijos Rocío y Bautista participan con profundo dolor.

PAZ DE IBÁÑEZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Tu alma es de Dios, es seguro que te has ganado su rein o. Tito Lettari, su esposa Viky participan con profundo dolor.

PAZ DE IBÁÑEZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. La comisión directiva, socios y personal de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga participan su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a la Sra. Beatriz Paz y demás familiares. Elevan oraciones por el eterno descanso.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Su esposo René Rolando Paz, hijos Alba, René, Juan, Fernando, h. pol. nietos, y demás fliares participan su fallec., sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cemeterio La Piedad, casa duelo P.L. Gallo 330 (s.v) Servic. Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Compañeros de la Escuela de Cerámica de su hijo Juan; Ana Sosa, Prof. Jose Galvan, Prof. Silvia Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Lorenzo Reinoso, Graciela, Marcela y familia, Carlina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su familia.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. ''Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su nieta Yazmin Jozami, su mamá Mariela Jozami, participan con profundo dolor el fallecimiento de Nena. Elevan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sus tíos y primos Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas El me hará decansar". Que Él te recoja y descansa en paz querida Leonor. Betty Larcher de Peralta participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en estos dificiles momentos. Mis oraciones.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. El I.E.San Jorge participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Pablo Rojas y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Sara Vidal Alcorta de Oberlander, sus primos Marta, Hernán, Irene y Mirta Cinzano y familias participan con gran dolor su partida. Acompañamos así, a sus hijos, hermanos, esposo.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Nora Zapata, Raul Martín y sus hijos Romina, Agustina y Francisco acompañan con dolor a su hermana Lucy y flia.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18| Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y su hija Marianela, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querida sobrina Nena. Acompañan con afecto a sus hijos y hermanos en cuyos corazones reinará por siempre.

QUINZIO DE ROJAS, LEONOR MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Graciela Ruiz de Manfredi, sus hijos Carlos, Dante y Pablo y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Lucy y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, CRISTIAN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Sus padres Claudia y Graciela su hna Analia, sus abuelos Clara, Rubén, Narcisa, Mario, sus tios, primos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SPENIG, CLARA NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció 18/12/18|. Su esposo Omar, sus hijos Lucas, Matías y Milagros, h. pol. Judith, Claudia, sus nietos Isaic, Christopher y demás fliares. part. su fallec. sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad, servic. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SPENIG, CLARA NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció 18/12/18|. Lidia, Cristina, Myrian, Sara, Daniel y Benjamin Navarro con sus respectivas flias., acompañan a su primo Omar Roberto Gonzalez ante la pérdida de su esposa. Ruegan oraciones en su memoria.

SPENIG, CLARA NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Su vecina Cristina Gerez, sus hijos Juliana y Fabián, Dudy y Paola, Riqui y Lorena acompañan a su familia en tan difícil momento. Descansa en paz.

Invitación a Misa

ADAMO, ROSARIO (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 20/11/18|. ''Vivirás por siempre en nuestros corazones''. Sus hijos Angel Saad, Nicolas y José Luis e hijas políticas, nietos y bisnietos, hermanas y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30 hs en la Catedral Basilica con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Los compañeros de trabajo del Juzgado Laboral de Sexta Nominacion del Poder Judicial de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo María Eugenia Bravo. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. "Que difícil es saber que haz partido más allá del sol, a un nuevo hogar donde no existe el dolor. Que difícil es despertar y no escucharte ni verte. Solo nos consuela saber que luchaste en todo momento y aún casi sin fuerzas lo seguías peleando y que estuvimos a tu lado en tan dura batalla. Gracias papi, Gordo, Tacho, Coqui… por todo el amor que nos diste y lo fuiste para nosotros. Esto no es un adiós, es un hasta luego, pronto nos encontraremos más allá del sol. Su esposa Estela, sus hijos Astrid, Sebastián, Alberto y Yamila, nietos y demás familiares invitan a la misa de los nueve días en la iglesia La merced a las 20.30 hs.

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Pasados unos días de la irreparable pérdida de Rubén; su esposa Estela y sus hijos Astrid, Sebastián, Alberto y Yamila, quieren agradecer de todo corazón las muestras de cariño, oraciones y condolencias recibidas por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo y del Ejército en tan duro momento. Damos gracias a Dios por haberlos puesto en el camino de nuestra vida. Dios los bendiga. Se invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

JIMÉNEZ DE RUIZ LÓPEZ, MARÍA E. - RUIZ LÓPEZ, JUSTO A. (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/12/15 - 24/12/78|. Profundo vacío dejaron en mi vida, pero sus espíritus estarán siempre en mi corazón. Que Jesús y su divina misericordia les dé el descanso eterno. Tu hijo César invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica. Ruega oraciones por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (Cuty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Desde el cielo guíanos y no nos sueltes de tu mano en el camino de la vida, tu partida nos dejó un gran vacío y muchas preguntas sin responder, que el Señor te tenga a su lado y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu esposa Ángela Muratore, e hijos René Javier, Martin Alejandro y Maria Belen, hija pol. Stefania Witte, nietos Lautaro y Lisandro, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Parroquia San José, Bº Belgrano al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Sus primos Bailón E. Gerez, Teresita E. Gerez Zanoni, Marta B. Gerez Zanoni y Mario E. Gerez junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOITÍA, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Su prima Nedda Montenegro, sus hijos María Neddita, Joaquin, Matías Herrera participan con tristeza su fallecimiento y ruegan a Dios descanse en paz.

PALOMO, ELSA REINALDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Sus hijos Carlos, Jesús, Antonio, Pedro, Oscar, Estela, Fabián, h. politicos Rosa, Elena, Lela, Susana, Miguel, Cecilia njietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, JORGE HÉCTOR (q.e.p.d) Falleció 17/12/18|. Su hermana Velia Ruiz, sus sobrina Mónica y demás fliares, part. su fallec. y sus restos fueorn inhumados cementerio Villa Robles Serv. Caruso.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

BARRAZA VDA. DE JAIMEZ, ASCENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/15|. Sus hijos Hugo Gerez y flia, Lito Gerez y Bety, Chuly Gerez, Rolando Jaimez, nietos y bisnietos, invocan tu bención de madre. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

MAGUNA VDA. DE GEREZ, OLGA ARGENTINA (q.e.p.d) Falleció el 20/12/14|. A cuatro años de tu partida al Reino del Señor, tus hijos de corazón: Hugo, Chuly y Lito Gerez, te recuerdan como el primer día. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ORELLANA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Sus hijos Mirta, Ramón, Liliana, Augusto, Rubén, Paula, Yolanda, Dorize, h. politicos Jose , Isabel, Augusto, Walter, nietos bisnietos y tataranietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio EL CARMEN - DTO MARIANO MORENO SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORELLANA, REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.