Zamora se incorporó a Alternativa Federal y pidió un diálogo amplio

Fotos ELECCIONES. "Hay que trabajar para construir una alternativa amplia de todos los sectores para que la Argentina cambie de rumbo en 2019".

20/12/2018 -

El gobernador Gerardo Zamora, es el flamante miembro de Alternativa Federal. Desde ese lugar, consideró que "hay que trabajar para construir una alternativa amplia de todos los sectores para que la Argentina cambie de rumbo en 2019". En tal sentido, dijo que esa convocatoria tiene que ser sin exclusiones.

El mandatario participó de la reunión de la mesa chica de Alternativa Federal que se realizó en Casa de la provincia de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, y que tuvo como anfitrión al gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

También participó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán); y los vicegobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Carlos Arcando (Tierra del Fuego).

Al término, Zamora indicó que fue invitado y que Alternativa Federal "es un espacio interesante, constituido por diversos sectores" y sostuvo su postura de que hay que dialogar entre todos y escuchar a todos los sectores.

Luego, en diálogo con Télam, agregó: "Hay matices entre los colegas gobernadores", al ser consultado sobre la posibilidad de la unidad del arco opositor.

"A mí no me gusta el límite porque no hay que descalificar a nadie. Siempre hay que hacer el esfuerzo necesario -para la unidad-. Pero esos son los matices que tenemos en este espacio".

"He venido con mucho gusto a esta reunión porque creo que es importante que se esté ampliando un espacio que no sólo incluye al peronismo", agregó.