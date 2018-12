Fotos "Nos vamos a preparar con todo lo que tenemos"

20/12/2018 -

Gregorio Martínez, entrenador de Obras, habló de cara al Final Four, que arrancará mañana en el Ciudad. "Es buenísimo no tener descanso en estas circunstancias, porque la verdad que jugar una instancia decisiva para el equipo es algo muy bueno, para uno también, para los jugadores, para el club, para todo el mundo. Bienvenido sea un no descanso", comentó Martínez en referencia a que Obras tendrá menos reposo que otros equipos de la Liga Nacional. "Nos vamos a preparar con todo lo que tenemos. Yo estoy seguro que el equipo va a dar el 120 por ciento de lo que puede. Me parece que eso es lo más importante. Obviamente que todos queremos ganar y está claro que no hay nada más lindo que salir campeón de cualquier cosa y en cualquier motivo, pero lo único que yo le pido al equipo siempre es que estemos a la altura y que hayamos dado el 120 por ciento. Eso seguramente nos va a acercar a ganar, es más probable que ganemos si hacemos eso. En el caso de que no nos toque, nos vamos a dormir tranquilos que es lo más importante. Así me criaron a mí y así trato de transmitir todo el tiempo", explicó el entrenador.