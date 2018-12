Fotos "Quiero ganar el torneo este fin de semana"

20/12/2018 -

Torin Francis no ocultó su ilusión de ganar el Súper 20 este fin de semana en el estadio Ciudad, donde se jugará el Final Four. "Estamos muy bien. Tenemos que mejorar algunas cosas del último partido, pero estamos preparados para el Final Four", declaró el pívot estadounidense. "Estoy muy bien personalmente y también muy cómodo con el equipo. Quiero ganar el torneo este fin de semana", agregó entusiasmado. De cara a la afición santiagueña, expresó: "Necesitamos a todos nuestros hinchas para que nos apoyen y vengan a acompañarnos, el equipo sabe que vamos a tener a nuestra gente y vamos a dejar todo en la cancha". Por último, habló de su estadía en la provincia. "Estoy muy cómodo y contento en Santiago. La primera temporada estuve bien y ahora estoy mucho más contento. Mi familia se siente muy bien en Santiago y eso me gusta. Los chicos disfrutan mucho y le gusta Santiago, juegan al básquet, van a la pileta y están con sus amigos que hicieron en la escuela", concluyó.