"Los adultos deben cuidarse al consumir delante de sus hijos"

20/12/2018 -

Para la psicóloga Emily Azar, el abuso en el consumo de alcohol por parte de los chicos tiene que ver con una conducta propia de los adolescentes o preadolescentes, pero también de lo que viven a diario en sus hogares, por lo que advirtió a los padres que "deben cuidarse al consumir alcohol delante de sus hijos". "En las consultas escuchamos a chicos que comentan que sus padres consumen alcohol, y que irónicamente se preguntan quién debe cuidar a quién", comentó. Luego de realizar consultas a nivel profesional después de conocer el caso de la menor alcoholizada en su fiesta de fin de curso, la profesional, analizó que "el abuso del consumo de alcohol que estamos viendo en adolescentes y preadolescentes tiene que ver con un patrón de consumo, que va a generar consecuencias bastante complicadas, porque la gran mayoría de las veces se pierde el control. En los adolescentes, la conducta alcohólica no está aún establecida porque recién se está empezando a consumir, y con el abuso están conociendo la tolerancia de su cuerpo, o sea necesita tomar más para lograr la euforia". "Hay que dejar en claro que el abuso del alcohol puede ser el paso previo al alcoholismo. Es decir que esta conducta de consumo que provoca consecuencias negativas en lo físico, lo mental y lo social, tiene que ver con esa necesidad de emborracharse lo antes posible", amplió. Consideró que "puede haber factores que influyen en el consumo de alcohol, como la personalidad; disposición genética; problemas personales que vuelven al chico muy vulnerable al consumo, lo que sucede cuando comienza a ver que las cosas no suceden como lo pensaba o carecen de sentido y no sabe cómo resolverlas, además del entorno social que presiona para el consumo". También consideró que "el hecho de que una sustancia tóxica sea introducida para que una persona la consuma, marca que otro desconocido trata de controlar el cuerpo y las reacciones del otro a partir de esa sustancia". Recalcó que es importante el trabajo terapéutico con los chicos que caen en este tipo de problemas, "porque no se puede superar sin ayuda profesional", porque "cuando se consume alcohol se activa un mecanismo de recompensa en el cerebro, que lo que hace es segregar sustancias que producen sensación de felicidad".