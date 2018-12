¿Por qué consumen alcohol los menores?

20/12/2018 -

"Los chicos buscan parecerse a otros que son más extrovertidos. Hoy en día se valora mucho la extroversión, valoran mucho al social, al que se da con todos, al atlético. Entonces los padres deben reforzar la identidad personal, fortalecer las virtudes de cada uno y enseñarles a valorarse, aún cuando sientan que no encajan con el modelo social. Es importantísimo escuchar lo que los chicos se dicen: "No sirvo", "no puedo", "quién va a querer estar conmigo"; "no voy a la fiesta porque no me tratan bien o no me entienden". Tenemos distintos tipos de bebedores: el alfa, que es el de conflicto, el que bebe para poder enfrentar los problemas; el beta, que es el ocasional, que puede beber mucho, pero mantiene el control; el gama, los bebedores clásicos, es decir que si consumen alcohol pierden el control de la cantidad; el delta, que es el excesivo regular, que incluso no puede mantener la abstinencia, y el épsilon, que es periódico.