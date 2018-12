Fotos "Lamentablemente estamos perdiendo a nuestros chicos de la peor manera"

20/12/2018 -

El caso de la adolescente de 17 años alcoholizada en una fiesta de fin de curso en una finca del sur de la ciudad, de spe r t ó nue v amente la alarma por la falta de control en este tipo de reuniones, en las que menores de edad consumen alcohol hasta perder el control y caer en situaciones en las que ponen en riesgo su integridad física, psíquica y moral. El titular de Proyecto Padres, Marcelo Arambuena, se mostró muy apenado por lo ocurrido y dijo que "lamentablemente, estamos perdiendo a nuestros chicos de la peor manera", por la falta de control de este tipo de fiestas. También la psicóloga Emily Azar abordó el tema, llamó la atención de los padres porque en los adolescentes y preadolescentes, "el abuso del alcohol, puede ser el paso previo al alcoholismo". Ad emá s , l u e g o d e consultas que realizó tras conocerse este incidente, indicó que "el hecho de que una sustancia tóxica sea introducida para que una persona la consuma, marca que otro desconocido trata de controlar el cuerpo y las reacciones del otro a partir de esa sustancia". Preocupación Mar celo Arambuena enfatizó que "este lamentable episodio vivido por la adolescente pone en claro a los padres que no sólo pueden perder a un hijo por un coma alcohólico o un accidente de tránsito debido a los excesos en el consumo de alcohol, sino que también pueden sufrir consecuencias gravísimas como la trata o los abusos sexuales". "Yo creo que los padres no deben desentenderse de lo que hacen sus hijos nunca, y mucho más en esta etapa de la vida en la que se están formando en todos los aspectos. Caemos en el ya remanido problema de la falta de límites a los hijos, y no nos damos cuenta de que es peor lamentar episodios que los dañen seriamente, a un enojo pasajero de los chicos", profundizó el titular de Proyecto Padres. Al mismo tiempo, aseguró que "éste es un problema de todos", y pidió que se adopten medidas más serias contra quienes organizan este tipo de fiestas, en las que no hay ningún tipo de control, y que los propietarios de las fincas, y los padres de los menores que sean sorprendidos alcoholizados sean sancionados. " S ant i a g o ha s id o pionera en imponer la multa a los padres de los menores que se los encuentre alcoholizados en fiestas privadas, pero todo eso después quedó en la nada. Ahora Mendoza tomó la iniciativa y aplicó multas ejemplificadoras a numerosos padres. Por algo debemos empezar. Después nos lamentamos y culpamos a la mala suerte cuando en realidad pudimos haber evitado que nuestros hijos sufran las gravísimas consecuencias del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas", amplió. F i n a lme n t e a l e r - tó, porque el hecho toma ribetes más graves aún. "Estamos hablando no sólo del consumo de alcohol, sino también de sustancias tóxicas, lo cual implica que hay gente muy peligrosa que busca que nuestros hijos caigan también en el consumo de eso".