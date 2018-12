Las exportaciones le ganaron a las importaciones en noviembre

Fotos ACUMULADO. En los 11 primeros meses del año, las exportaciones fueron por U$S 56.333 M.; mientras que las importaciones sumaron U$S 61.528 M.

La balanza comercial de noviembre cerró con un superávit de U$S 979 millones respecto de igual mes de 2017, debido a la diferencia entre las exportaciones que sumaron ingresos por U$S 5.344 millones y las importaciones que ascendieron a U$S 4.365 millones, informó el Indec.

El saldo positivo se explica principalmente por un incremento de las unidades que se vendieron y en menor medida por un aumento en los precios.

De esta forma, noviembre se convirtió en el tercer mes consecutivo en el que el saldo de la balanza comercial resultó superavitario para la Argentina.

En septiembre el resultado positivo ascendió a U$S 314 millones y en octubre a U$S 277 millones.

A pesar del superávit de los 3 últimos meses, el acumulado en lo que va de 2018 registra un déficit de U$S 5.195 millones en materia de intercambio comercial.

En los 11 primeros meses del año, las exportaciones argentinas fueron por U$S 56.333 millones; mientras que las importaciones sumaron un total de U$S 61.528 millones.

En noviembre, el intercambio comercial -exportaciones más importaciones- registró un valor de U$S 9.709 millones, una cifra 10,4% inferior respecto a igual mes del año anterior.

Las exportaciones en noviembre aumentaron 14,5% -U$S 676 millones- respecto de noviembre de 2017, en tanto los precios de los productos subieron 1,2% y las cantidades enviadas crecieron 13,1%.

Asimismo, el mes pasado, las exportaciones de productos primarios subieron de manera interanual 30,6%, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 2,6%; las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), 8,9% y las exportaciones tanto de combustibles como de energía, 63,5%.