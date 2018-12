Fotos La Justicia provincial ya aplica la capacitación en perspectiva de género

20/12/2018 -

La Justicia santiagueña está a la vanguardia del abordaje y tratamiento de la perspectiva de género entre sus agentes, lo que significa que en la práctica ya se está aplicando el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, denominado "ley Micaela". Esta normativa propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", destinado a los empleados que se desempeñan en los tres Poderes del Estado, tanto nacional como provincial y municipal. Sobre el particular, la titular de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, Dra. Eugenia Hernández, comentó: "La única manera de enfrentar el flagelo de la violencia contra la mujer es capacitar a los agentes judiciales, no sólo en el servicio que prestamos a los justiciables, sino también en el trato diario con los compañeros de trabajo". La "ley Micaela", expresó la funcionaria, le confiere obligatoriedad a la capacitación en perspectiva de género como lo sugiere la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todas maneras, esta propuesta se viene realizando a través de los talleres que llevan a cabo el equipo interdisciplinario de la OVFyM, destinado a ingresantes al Poder Judicial, que en dicha edición contó con 70 inscriptos, pertenecientes a los distintos organismos donde fueron designados independientemente que tengan o no relación con la temática específica. Asimismo, fueron capacitados miembros de fuerzas de seguridad y Gendarmería Nacional. que con éxito superaron ampliamente las expectativas de participación.