"Habríamos volcado en el vehículo"

20/12/2018 -

"La dependencia no cuenta con automóvil, sí una camioneta turbo diésel 4x4. De haber pasado los tocamientos impúdicos denunciados, habríamos volcado un par de veces la unidad móvil, en razón de que el instinto natural del ser humano hace que uno tienda a proteger su cuerpo cuando es agredido, al buscar defenderse del ataque, lo que hace que deje de prestar atención en el camino para tratar de rechazar mi mal proceder. Nunca pasó lo que denuncia", afirmó el comisario.

Derechos garantizados

"Me extraña lo que expresa el cabo, dado a que todos los miembros de la institución tienen garantizados sus derechos. Dice que fue manoseado en sus partes íntimas por mi persona. De ser así, estaba en todo su derecho en radicar la denuncia penal ante la autoridad policial o la Unidad Fiscal. Sumado a esta garantía, podía constituirse por ante la plana mayor de la institución y denunciar los teóricos abusos".

Saña

Más adelante, confesó: "No entiendo la saña para conmigo. Este funcionario sabía que posiblemente me tocaba el ascenso a la próxima jerarquía y dada esta situación no seré tenido en cuenta".