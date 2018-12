Mensaje y reflexión para esta Navidad

20/12/2018 -

El obispo envío su reflexión y un mensaje para esta Navidad que se aproxima, manifestando: "En esta Navidad queremos ver qué mensaje nos trae Jesús. Siempre la Navidad para nosotros es una invitación a abrirnos a lo nuevo, es una forma anticipada de vivir la Pascua. Dios irrumpe en nuestra historia, no avasallando, no con grandes gritos ni grandes doctrinas, sino desde el vientre de una madre como María, acompañado por el silencioso y obediente José; esa pequeña familia sufrida, pero unida".

"Así se manifiesta Dios hecho hombre. El Dios que se humaniza y que valora, exalta y pone en lo alto a la dignidad de cada ser humano. No es poca cosa que Dios haya elegido hacerse niño, hombre, frágil necesitado de amor. Un hombre que también nos enseña a ser más humanos. Muy pocas veces nos detenemos a contemplar lo que significa el mandato divino, que en definitiva es ser más profundamente humanos así como lo fue Jesús".

"Así también debemos ser humanos con los demás, compasivos, misericordiosos, no juzgarnos, no a atropellar al otro, y el respeto por la otra persona. Ése es el mensaje justo para nuestra humanidad hoy, pero también lo es para nuestra querida patria que por una razón u otra está sufriendo, justamente por la falta de respeto, Por el odio en todas las dimensiones".

"El escuchar y ponderar lo que otro dice, el poder comprender y respetar a las personas, respetar su pensamiento, su alma, su cuerpo, su posición el lo que debemos hacer".

"La Navidad tiene que ayudar a que nos demos cuenta, porque por ahí quizás realizamos todos nuestros actos de piedad propio de la Navidad, pero nos damos la vuelta, y quizás en la casa, en la vereda o en la calle, destratamos al otro y destratamos la creación".

Los mensajes que nos trae Navidad lo podemos aprender haciendo silencio, mirando un pesebre, a Jesús, María y José que nos enseñan interiormente a tener otra mirada y a escucharnos entre nosotros", indicó.

Por último el obispo confirmó que vendrá a la ciudad a pesar de que todavía su tratamiento continúa en Tucumán, consiguió que el médico lo autorizó por dos días para que pueda celebrar con la comunidad de Añatuya, "para tranquilidad me van a llevar y me van a traer, y voy a ir acompañado y monitoreado por el médico que me está tratando", concluyó.