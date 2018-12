Monseñor José Melitón Chávez regresará a Añatuya el lunes 24

Fotos SALUD. Destacó que su proceso de recuperación es rápido, pero que debe cuidarse de no esforzarse demasiado.

AÑATUYA, General Taboada (C). Tal cual este medio lo adelantara, en nota publicada el pasado 6 de diciembre, el obispo diocesano José Melitón Chávez regresará a esta ciudad el próximo lunes para celebrar misas en la catedral, en el monasterio y en parroquias de la ciudad.

El prelado, que se encuentra desde hace seis meses en la vecina provincia de Tucumán, tras un grave problema de salud, vendrá por dos días. El 24 celebrará misa en la Iglesia Catedral, el día 25 en el Monasterio Madre de Dios por la mañana, y por la tarde se reunirá con integrantes del Hogar de Cristo en el barrio Villa Fernández, donde celebrará misa e inaugurará la ampliación de obras en el lugar.

Chávez mantuvo una comunicación telefónica con el vicario diocesano padre Guillermo Bourdet en la radio del obispado, donde confirmó su regreso por dos días a la ciudad y aprovechó para enviar un mensaje de Navidad.

"Este periodo de Adviento para mí, viene a ser un doble Adviento; el Adviento litúrgico, pastoral y de toda la Iglesia de esperar la venida de Jesús, pero también yo esperando novedades en cuanto a mi salud, el alta médica definitiva para poder retomar mis actividades. Gracias a Dios el progreso de mi salud fue importante, porque estuve muy enfermo. Este proceso de recuperación ha sido bastante rápido y estoy dando un paso más todos los días. Ya camino, -gracias a Dios- con más seguridad. También manejo y puedo desplazarme en automóvil. Eso sí me pidieron los médicos que no debo cansarme y no comprometerme con tantas actividades" sostuvo.

Añadió: "Estamos tratando de aceptar este tiempo que Dios nos da como para pensar de nuevo. El estilo de vida que venía llevando era de mucha alegría pero de demasiado esfuerzo, por esa pretensión de querer estar en todos lados. Tendrá que cambiar y debemos aceptar los límites que tenemos cada uno. Por un tiempo tendré que cuidarme bastante. Este tiempo me ha dado la posibilidad de pensar más, de contemplar la realidad que tenemos en el país, mirar desde otra óptica, ver la situación difícil que tenemos en el país, pero es la realidad que tenemos que amar, porque detrás de esa realidad está nuestro pueblo. Hay que orar mucho para poder acompañar y para poder ayudar a discernir los caminos de Dios todos los días, es esa nuestra tarea como pastores, discernir lo que el espíritu de Dios nos está diciendo y dice a nuestro a pueblo hoy", señaló.