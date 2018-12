Las Campeonas del 28 ganaron en la final a Santa Rita

20/12/2018 -

En el torneo femenino se consagraron en la Zona A Las Campeonas del 28, que le ganaron en la final a Santa Rita. En tercer lugar quedaron Las Tiburonas.

En la Zona B el primer lugar quedó para Las Líderes, el segundo para el equipo Estrella de Cantoni y el tercero para Deportivo Griselda.

En el caso de las mujeres, las semifinales se jugaron en el Patinódromo Municipal con los siguientes resultados: Cruz Azul 0 vs. Las Líderes 1; Estrella de Cantoni 1 vs. Deportivo Griselda 0; Central Argentino 1 vs. Santa Rita 2; Campeonas del 28 5 vs. Las Tiburonas.

De tal manera, las finales fueron: Estrella de Cantoni 0 vs. Las Líderes 1; Santa Rita 0 vs. Campeonas del 28 2.