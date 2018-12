Todos los resultados de las semifinales de los más chicos

20/12/2018 -

Los más pequeños jugaron las semifinales del torneo Clausura del fútbol infantil en cancha de Villa Suaya: categorías 3 y 4 años, El Cruce 1 vs. Gustavo Tapia 2; Pablo Hoyos 9 (2) vs. Rey de Reyes 0 (0). Categorías 5 y 6 años: Moykanos Juniors 0 vs. Tramo 16 1; Bío Torres 0 vs. Gustavo Tapia 1. Categorías 7 y 8 años: Bío Torres 1 (2) vs. Gustavo Tapia 1 (1); Pablo Hoyos 0 (2) vs. 4º Centenario 0 (3). Categorías 9 y 10 años: Bº Quilmes 1 (0) vs. San Fernando 1 (2); Diablos Rojos 0 vs. Rey de Reyes 1. Categorías 11 y 12 años: Irma FC 0 (2) vs. Gustavo Tapia 0 (1); Villa Unión 3 vs. El Cruce 0.