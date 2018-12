Federico Andahazi trató a Dady Brieva de pedófilo

20/12/2018 -

El psicólogo y escritor argentino Federico Andahazi y el humorista Dady Brieva mantienen una pelea mediática desde hace algunos meses. Pero ahora, Andahazi redobló la apuesta, acusó a Brieva de pedófilo y le recordó al cómico un momento que ocurrió con una nena de cinco años en el programa Agrandadytos, que conducía el integrante de Midachi.

El enfrentamiento entre Andahazi y Brieva arrancó cuando el cómico aseguró, en un programa de Luis Novaresio, que "están vaciando Aerolíneas Argentinas como en los ‘90". Al respecto, el escritor no demoró en decirle, a través de Twitter, que en ese momento "gobernaba el peronismo". Y el humorista le contestó: "Ya sé, boludo, me hago cargo. ¿Ustedes se hacen cargo de lo suyo?".

Pero Andahazi, lejos de calmar las aguas, redobló la apuesta y fue contundente en "Le doy mi palabra", programa de Radio Mitre. "En principio, no le voy a contestar al señor Brieva el insulto, pero tampoco le voy a pedir que se haga cargo de los ‘90 porque sería injusto. Pero sí Dady debería hacerse cargo de cuando, hace relativamente poco tiempo, daba clases prácticas de pedofilia, pidiéndole a una nena de 5 años que le mostrara la bombachita ante miles de televidentes", comenzó con su descargo el escritor.

"Y cuando, la nena se resistió, le dijo: ‘eso no se hace’, él le contestó ‘tu mami nunca se va a enterar’. Entonces, para darle ánimos, él le mostró el calzoncillo. Eso lo hizo en televisión, a una nena de 5 años. Tal vez alguno de los abusadores de hoy hayan aprendido pedofilia con Dady Brieva", avanzó Andahazi a través de Radio Mitre.

El psicólogo también recordó otros polémicos comentarios del integrante de Midachi: "Eso, sin mencionar las clases que dio recientemente sobre cómo matar perros y gatos, mezclando vidrio molido en la carne picada. Así que, antes de hacerte cargo de los ‘90, Dady Brieva, que vos nunca tuviste una responsabilidad de nada, porque es un término que desconocés, el término responsabilidad, hacete cargo de esta clase de pedofilia".

Una foto

Asimismo, en esa línea, Andahazi se volcó en Twitter para publicar la imagen del momento de Agrandadytos que denunció. Y completó: "Dady: éste es el que dice ‘Vamos a volver’", al detallar la conversación entre el cómico y la niña.

- Dady: Mostrame la bombacha y yo te muestro el calzoncillo. Mirá (le muestra el calzoncillo)

- Niña: ¡Ah!

- Dady: Y vos mostrame la tuya. A ver ...

(La niña se levanta la pollera.) Dady: ¡Uh uh!

-Niña: ¡Que no se entere mi mamá!

La defensa de Dady

En tanto, Dady Brieva, en diálogo con Diarioshow, respondió a las acusaciones del periodista. Al respecto advirtió: "No sabía nada pero tampoco me expreso en ese sentido. No soy de expresarme por los dichos de otro. Si cometió alguna injuria haré lo que tenga que hacer. Pero no contesto dichos así".