Javier Zanetti le pidió más respeto a Wanda Nara

La novela de la renovación de Mauro Icardi con el Inter continúa con declaraciones cruzadas entre Wanda Nara, su agente y esposa, y los directivos del club de Milán.

El último en contestar a la representante del delantero argentino fue el vicepresidente “nerazzurro”, Javier Zanetti, que criticó la actitud de Wanda en las negociaciones.

"Es una cuestión de respeto. Cada persona debe respetar su papel. Lo más importante es que Mauro esté feliz y, por la manera en la que demuestra su calidad, lo está", dijo Zanetti a medios italianos.

No es el primer directivo que manda un mensaje en los medios a Wanda Nara. Este pasado martes, el director deportivo, Piero Ausilio, dijo que a él no le gustaba hacer teatro en las redes sociales y que el club ya presentó una oferta de renovación "hace dos meses, que, de momento, Mauro no aceptó".