Zamora inauguró el Hogar de Protección Integral para Mujeres en situación de violencia

Hoy 16:43 -

El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, dejó inaugurado el moderno edifico del Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situaciones de Violencia en la zona sur de la ciudad capital.

Dicho edificio, primero en la provincia y pionero a nivel nacional, cuenta con una capacidad de albergue para doce mujeres con sus respectivos hija/os, con todas las comodidades y atención personalizada para brindarles un ambiente donde se sientan contenidas, y por sobre todas las cosas, estén protegidas de cualquier tipo de violencia.

Junto al primer mandatario estuvieron diversos funcionarios del gobierno, al igual que representantes de distintas asociaciones de mujeres de Santiago del Estero, como la Asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala), la Multisectorial de Mujeres "Ni una menos", el Colectivo LGBT, el Movimiento de Mujeres de Santiago del Estero y demás.

Luego de dejar oficialmente habilitado el moderno edificio con el corte de cinta, el gobernador Zamora acompañado por la directora del Hogar, Diana Malena Herrera y la comitiva oficial, recorrieron las modernas instalaciones del mismo y observaron cada una de las salas con el que cuenta, al igual que las habitaciones y la guardería con la que cuenta el establecimiento.

Al referirse a la inauguración del Hogar de Protección, Zamora agradeció "al programa al cual decidió sumarse la ex gobernadora un tiempo atrás y que tiene que ver con la construcción de hogares de protección integral, con un trabajo mancomunado entre Nación y Provincia". Además, resaltó que este tipo de acciones buscan "mitigar la violencia de género que lamentablemente ocurre y que genera una gran preocupación. A veces, sobre todos las mujeres y sus hijos menores, no encuentran un lugar donde estar protegidas. Terminan estando en la Comisaría de la Mujer o en algún otro lugar inadecuado y no seguro".

El mandatario, dijo que "la seguridad en el momento de una situación de violencia de género no debe ser algo que destruya lo más importante que es la familia. También es una protección no solamente a la mujer sino a los niños y este lugar se adecua perfectamente a estas políticas integrales”, manifestó.

Siguiendo en esta línea, destacó que este Hogar “se enmarca en un programa integral que tiene que ver con el género, con la protección de la niñez, de la juventud, los problemas de las adicciones y distintos programas que venimos llevando adelante como una política de estado. El primer juzgado de género de la República Argentina demuestra la importancia que se le está dando desde Santiago del Estero a este tema y esto sería un paso más, un lugar importante más que dejamos inaugurado y a partir de hoy va a prestar una gran función”.

Para finalizar el Dr. Gerardo Zamora agradeció el trabajo de todos los componentes para hacer posible lo que hoy es una realidad en Santiago y destacó: “Es muy importante que las provincias podamos seguir estableciendo políticas de estado que después no se cambien. Que sean parte no solamente de la prevención, sino de la acción permanente”, concluyó.

Por su parte, la directora de este nuevo Hogar de Protección Integral para Mujeres, Diana Malena Herrera, dijo: “La verdad que estamos muy contentas. Era muy necesaria la apertura a lo que antes llamábamos 'refugio'. Las mujeres ya no quieren permanecer escondidas, ocultas, como avergonzadas de ser mujeres víctimas de estas situaciones. Este hogar es de visibilidad pública e invitamos a todas las ciudadanas a participar de la trasformación de la mujer, a través de capacitaciones en arte y oficios, para que la mujer no salga de la misma manera que ingresa, para que salga empoderada”, finalizó.