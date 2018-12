Hermana Zulema: “Le decimos gracias a Fanny por todo lo que hizo”

Hoy 18:46 -

A través de una emotiva carta, la hermana Zulema Zayas, superiora de las Hijas del Divino Salvador, congregación fundada por María Antonia de San José, expresó su pesar por el fallecimiento de Fanny Ledesma.

A continuación, la misiva completa:

“A todos los que queden les ruego por la paz y la tranquilidad y que Dios los bendiga; yo le dispenso la mía y me despido de todas hasta la eternidad. Con palabras similares se despedía Mama Antula. Seguro, no hay que dudar, que una mujer como Fanny hubiera querido repetir lo mismo, o quizás lo ha hecho desde su corazón... Muchos santiagueños y silipiqueños conocieron a esta mujer. Un ícono de la devoción a Mama Antula. Hizo lo que estaba a su alcance y soñó con un lugar de oración para que muchos pudieran acercarse a Dios por medio de la beata. No escatimó tiempo ni esfuerzo. Consagró su familia a la devoción de tan grande mujer. Hoy no pocos recordarán que su canto y su voz estuvieron en ese lugar, así como en cada rincón de la Santa Casa de EE. Ella quería otra casa de oración, pero allí mismo, en Silípica. Ella quería que el pueblo santiagueño y argentino la veneraran y tuvo esa gracia al participar de su beatificación.

Hoy le decimos adiós a Fanny, y gracias por todo lo que hizo y por sembrar su celo por Mama Antula. Que ella te reciba junto a Nuestra Madre Dolorosa en el cielo y celebres con todos los ángeles en nuevo nacimiento. ¡Hasta siempre!

Mis cariños a Marcela y toda esa hermosa familia que siempre nos acompañó.

Hermana Zulema”