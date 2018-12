¿Vuelve La Volpe?: “Estoy para dirigir a Boca de taquito”

Hoy 20:34 -

Luego de que Guillermo Barros Schelotto dejara su cargo como entrenador de Boca, varios nombres han comenzado a girar en torno a su reemplazo. En las últimas horas, Ricardo La Volpe se anotó para ocupar el puesto.

“Estoy para dirigir a Boca de taquito”, expresó “El Bigotón”. Recordemos que el DT dirigió al “Xeneize” en el Apertura de 2006 pero no dejó un buen recuerdo entre los fanáticos del club de La Ribera.

Al ser consultado sobre Carlos Tévez, expresó: “Si es el jugador que ves en los entrenamientos y es titular indiscutible, sí. Pero si hablamos de que no está al 100% y no jugó en los grandes partidos, Guillermo tiene el ojo para decirle sí o no a un jugador de su calidad”.

Por último, le preguntaron sobre a qué delantero veía mejor: Darío Benedetto o Ramón “Wanchope” Ábila. El entrenador no dudó: “Lo veo más fuerte a Benedetto”.