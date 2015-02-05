CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de diciembre de 2018

A LAS 23.15 POR EL MUNDO - MEJORES DESTINOS

21/12/2018 -

CANAL 7

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 LA VOZ ARGENTINA, EL

TEATRO

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LA VOZ ARGENTINA, EL

TEATRO (CONTINUACIÓN)

23.15 POR EL MUNDO - MEJORES

DESTINOS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA ARGENTINA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 CIRCUITO ARGENTINA


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

07.53 LEGO DC SUPER HERO GIRLS. FUGA DE

CEREBROS

09.27 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

11.13 COMO PERROS Y GATOS

12.56 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

14.37 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL

POLO NORTE

16.22 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

18.09 SIN RESERVAS

20.19 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

22.00 VIRGEN A LOS 40

TCM

07.10 CASADOS CON HIJOS

07.35 LOST

08.22 LOST

09.07 LA NIÑERA

09.58 OLIVER TWIST

12.17 TONTO Y RETONTO

14.06 PANDILLAS DE NUEVA YORK

17.06 LA TORMENTA PERFECTA

19.29 LOS FEDERALES

22.00 MUERTE SÚBITA

TNT

06.18 ULTRAVIOLETA

07.55 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

09.31 SOMBRAS TENEBROSAS

11.38 HOY 13, MAÑANA 30

13.33 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

15.28 BIENVENIDO A LA JUNGLA

17.13 ESCALOFRÍOS

19.17 ¿QUÉ PASÓ AYER?

21.08 SOY LEYENDA

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - EP. 12

23.28 TODO SOBRE MI DESMADRE

SPACE

07.01 LA REUNIÓN DEL DIABLO

08.25 MOMENTO CRÍTICO

10.54 MAR NEGRO

13.02 MUNDO SURREAL

15.07 CHAPPIE

17.25 HELLBOY

19.38 CONSTANTINE

22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

23.47 PESADILLA EN ELM STREET III

CINECANAL

11.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

12.55 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

14.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DE

16.42 SÍGUEME EL ROLLO

18.50 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

20.15 ¡ESTO ES GUERRA!

22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO

DE LA LUNA

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 FOOD TRUCK CHALLENGE

09.30 SHARK TANK COLOMBIA

13.30 FOOD TRUCK CHALLENGE

14.00 SHARK TANK MÉXICO

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

22.00 SHARK TANK COLOMBIA

23.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

*HOY, A LAS 23, RODDY MONTENEGRO.

INVITADOS: MARIO ÁVILA,

Y LAS VOCES DE HOY.

LA POSTA

(RUTA 34 Y SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

*VIERNES 21, SHOW EN VIVO

CON LOS KIJANOS, Y MOCHO

BLUES. ARTISTAS INVITADOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*HOY, A LAS 22, LOS LUGONES,

EN SU PEÑA LA LUGAREÑA, PRESENTARÁN

EN EL CAMINO.

* VIERNES 28, PEÑA “ATRAPASUEÑOS”

CON ARIEL CAMAÑO,

LOS ARCANOS DEL DESIERTO,

CUTI CARABAJAL, SHUTE REGGAE,

Y MARCOS BARRIONUEVO.

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

*SÁBADO 22, A LAS 23, REALIZARÁ

UN CONCIERTO EXCLUSIVO

DEMON BLUES.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807

*SÁBADO 22, A LAS 23, FOLCLORE

TRADICIONAL CON RUNA SIMI.

COMO INVITADOS ESPECIALES

ESTARÁN PABLO MURATORE

Y LA TELÚRICA.

SIXTO

(BELGRANO (S) Nº 1991

*VIERNES 28, A LAS 23, SE REALIZARÁ

EL ESPECTÁCULO METAMÚSICA,

CICLO QUE MARCARÁ

EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y

LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN

ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO

SILVA.


SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

21/12 16:00 (Cast)

AQUAMAN (3D)

COMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/12 - 22/12- 17:55 (Cast) 20:45

(Subt) 23:35 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

21/12 16:40 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

21/12 -22/12- 19:20 (Cast) 22:00

(Subt) 00:05 (Subt)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/12 - 18:10 (Cast) 21:00 (Subt)

23:50 (Subt)

LINO UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACION (ATP)

21/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/12 19:40 (Cast)

LA SIRENA (2D) TERROR (+13

AÑOS) 21/12 -22/12- 22:00 (Subt)

00:40 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

21/12- 16:05 (Cast) 18:40 (Cast)

EL PRIMER HOMBRE EN LA

LUNA (2D)

DRAMA (ATP)

21/12 -22/12- 21:10 (Subt) 23:55

(Subt)

BUMBLEBEE 2D

26/12 - 22:00 (SUBT)

BUMBLEBEE 3D

26/12 - 22:30 (CAST)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 -

22:50 CASTELLAMO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo JUEVES)

24y 25-12 CERRADO

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENOS

26/12 BUMBLEBEE

CASTELLANO 3D 20:20

CASTELLANO 2D 22:50

 
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