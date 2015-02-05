CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de diciembre de 2018
A LAS 23.15 POR EL MUNDO - MEJORES DESTINOS
Por El Liberal
21/12/2018 -
CANAL 7
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 LA VOZ ARGENTINA, EL
TEATRO
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LA VOZ ARGENTINA, EL
TEATRO (CONTINUACIÓN)
23.15 POR EL MUNDO - MEJORES
DESTINOS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMADORES
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.20 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
07.53 LEGO DC SUPER HERO GIRLS. FUGA DE
CEREBROS
09.27 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
11.13 COMO PERROS Y GATOS
12.56 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
14.37 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL
POLO NORTE
16.22 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
18.09 SIN RESERVAS
20.19 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
22.00 VIRGEN A LOS 40
TCM
07.10 CASADOS CON HIJOS
07.35 LOST
08.22 LOST
09.07 LA NIÑERA
09.58 OLIVER TWIST
12.17 TONTO Y RETONTO
14.06 PANDILLAS DE NUEVA YORK
17.06 LA TORMENTA PERFECTA
19.29 LOS FEDERALES
22.00 MUERTE SÚBITA
TNT
06.18 ULTRAVIOLETA
07.55 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
09.31 SOMBRAS TENEBROSAS
11.38 HOY 13, MAÑANA 30
13.33 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
15.28 BIENVENIDO A LA JUNGLA
17.13 ESCALOFRÍOS
19.17 ¿QUÉ PASÓ AYER?
21.08 SOY LEYENDA
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - EP. 12
23.28 TODO SOBRE MI DESMADRE
SPACE
07.01 LA REUNIÓN DEL DIABLO
08.25 MOMENTO CRÍTICO
10.54 MAR NEGRO
13.02 MUNDO SURREAL
15.07 CHAPPIE
17.25 HELLBOY
19.38 CONSTANTINE
22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
23.47 PESADILLA EN ELM STREET III
CINECANAL
11.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
12.55 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2
14.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DE
16.42 SÍGUEME EL ROLLO
18.50 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
20.15 ¡ESTO ES GUERRA!
22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO
DE LA LUNA
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 FOOD TRUCK CHALLENGE
09.30 SHARK TANK COLOMBIA
13.30 FOOD TRUCK CHALLENGE
14.00 SHARK TANK MÉXICO
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
23.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CASA GARMILLA
(ESPAÑA 462, LA BANDA)
*HOY, A LAS 23, RODDY MONTENEGRO.
INVITADOS: MARIO ÁVILA,
Y LAS VOCES DE HOY.
LA POSTA
(RUTA 34 Y SAN MARTÍN,
BELTRÁN)
*VIERNES 21, SHOW EN VIVO
CON LOS KIJANOS, Y MOCHO
BLUES. ARTISTAS INVITADOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*HOY, A LAS 22, LOS LUGONES,
EN SU PEÑA LA LUGAREÑA, PRESENTARÁN
EN EL CAMINO.
* VIERNES 28, PEÑA “ATRAPASUEÑOS”
CON ARIEL CAMAÑO,
LOS ARCANOS DEL DESIERTO,
CUTI CARABAJAL, SHUTE REGGAE,
Y MARCOS BARRIONUEVO.
DESAFINADO
(URQUIZA Nº 267)
*SÁBADO 22, A LAS 23, REALIZARÁ
UN CONCIERTO EXCLUSIVO
DEMON BLUES.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807
*SÁBADO 22, A LAS 23, FOLCLORE
TRADICIONAL CON RUNA SIMI.
COMO INVITADOS ESPECIALES
ESTARÁN PABLO MURATORE
Y LA TELÚRICA.
SIXTO
(BELGRANO (S) Nº 1991
*VIERNES 28, A LAS 23, SE REALIZARÁ
EL ESPECTÁCULO METAMÚSICA,
CICLO QUE MARCARÁ
EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y
LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN
ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO
SILVA.
SUNSTAR
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
21/12 16:00 (Cast)
AQUAMAN (3D)
COMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/12 - 22/12- 17:55 (Cast) 20:45
(Subt) 23:35 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
21/12 16:40 (Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
21/12 -22/12- 19:20 (Cast) 22:00
(Subt) 00:05 (Subt)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/12 - 18:10 (Cast) 21:00 (Subt)
23:50 (Subt)
LINO UNA AVENTURA DE 7
VIDAS (2D)
ANIMACION (ATP)
21/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
HASTA EL 26/12 19:40 (Cast)
LA SIRENA (2D) TERROR (+13
AÑOS) 21/12 -22/12- 22:00 (Subt)
00:40 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
21/12- 16:05 (Cast) 18:40 (Cast)
EL PRIMER HOMBRE EN LA
LUNA (2D)
DRAMA (ATP)
21/12 -22/12- 21:10 (Subt) 23:55
(Subt)
BUMBLEBEE 2D
26/12 - 22:00 (SUBT)
BUMBLEBEE 3D
26/12 - 22:30 (CAST)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 -
22:50 CASTELLAMO 3D 19:45
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:40
CADÁVER APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo JUEVES)
24y 25-12 CERRADO
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENOS
26/12 BUMBLEBEE
CASTELLANO 3D 20:20
CASTELLANO 2D 22:50