Thelma Fardín: “Brasil es el único refugio de Darthés”

Hoy 20:55 -

En las primeras horas de este jueves, Juan Darthés se fue rumbo a Brasil y Thelma Fardín, la actriz que lo acusó de haberla violado cuando tenía 16 años, se expresó en Twitter tras este hecho.

“Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua”, expresó la actriz a través de su Twitter. “Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal”, cerró.

Cuando me recriminan "¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario" yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. "Esperá a que la justicia actúe" me dicen. ¿Qué justicia?