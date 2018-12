Luis Pereyra y su doble función: jugador y masajista de Politécnicos

- Luis Pereyra es de esos jugadores importantes que no pueden faltar en su equipo. De hecho, hace ya varios años que milita en Politécnicos, en el que, junto a varios de sus compañeros, fue pasando de categoría en categoría. Hoy está en la C55 de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs (UFVA) y es un ejemplo a seguir. No solamente por su constancia y condiciones futbolísticas, sino también porque cumple otra función dentro del equipo: la de masajista. Luis es reflexólogo y tiene conocimientos sobre primeros auxilios de RCP, debido a que realizó cursos en el Cease. Por eso también es de gran utilidad cuando algún compañero, o rival, presenta algún inconveniente dentro del campo de juego. Cada vez que un compañero sufre algún calambre o siente una molestia, allí está Luis para dar una mano y dar esos masajes tan necesarios para calmar el dolor. Además, siempre lleva un botiquín con todos los elementos de primeros auxilios, que utiliza no solamente con los jugadores de su equipo, sino también con los del rival de turno. “Cuando estoy en la cancha, debo estar atento y observar todos los movimientos y síntomas de todos los jugadores porque, en caso de una situación de preinfarto, hay que actuar muy rápido hasta que llegue la ambulancia. Por eso siempre les pido a los demás equipos que tengan un compañero que haga el curso de primeros auxilios. Es fundamental para salvar una vida”, contó Pereyra. El polifuncional se mostró reconfortado porque Politécnicos llegó a la final esta temporada en la UFVA. Y pese a perder por penales, resaltó el gran grupo humano que conforma el plantel. “Aparte de compañeros, somos amigos. Los considero parte de mi familia porque me hacen pasar buenos momentos cuando estoy con ellos. Agradezco a Dios por formar parte de este grupo maravilloso”, concluyó.