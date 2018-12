Los controles médicos, vitales en esta época para arrancar bien el 2019

21/12/2018 - La gran mayoría de las ligas amateurs de Santiago entró en receso. Y la mejor manera de prepararse par el 2019 es con la prevención. Por eso, el Dr. Carlos Scaglione dejó una serie de consejos para los futbolistas amateurs: 1) Siempre después de una temporada, independientemente de si fue extenuante o no o si nos hemos sentido bien o no, lo que corresponde es el chequeo médico. Tiene que ser algo rutinario, no tiene por qué ser fastidioso ni tampoco costoso porque se lo puede hacer a través del hospital. 2) Chequeo cardíaco: hay que hacer un electrocardiograma y una ecocardiograma para verificar cómo está el corazón en condición normal y en condición de esfuerzo. 3) Espirometría: sirve para ver cómo está nuestras capacidad respiratoria. Que no se agite y respire medianamente normal, no quiere decir que no pueda tener obstrucciones en las vías respiratorias. Por eso es bueno consultar al neumonólogo. Hoy en día, con solamente soplar un aparato, se obtiene un panorama globalizado de cómo está su función respiratoria. 4) Análisis general de rutina radiografías. Son las otras cosas que también hay que hacer para ver cómo están sus articulaciones. Las tomografías, las ecografías y las resonancias vienen a posteriori, en caso de ser necesario. Eso lo debe considerar el especialista, no es a pedido del paciente. 5) Lo último que hay que ver y considerar es el porcentaje de masa muscular y de grasa que se tiene. Debe haber un cierto equilibrio en relación con la edad y la actividad física que realiza. Una persona puede sentirse bien físicamente, pero estar excedida de peso.